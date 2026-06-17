miércoles 17  de  junio 2026
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Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan en su estreno con un empate ante RD Congo

Ronaldo igualó la hazaña del argentino Lionel Messi de jugar en seis Mundiales, pero se quedó, por ahora, sin marcar en un pálido inicio de Portugal

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Cristiano Ronaldo no pasó del empate a un gol en el debut mundialista de Portugal, en un partido en el que el astro luso no brilló ni marcó, todo lo contrario que su alter ego, el argentino Lionel Messi, el martes en Kansas City.

Ronaldo igualó la hazaña de Messi de jugar en seis Mundiales, pero se quedó, por ahora, sin marcar, lo que habría supuesto una gesta histórica que el argentino no podrá tener: la de anotar al menos un gol en seis Copas del Mundo. El capitán de la Albiceleste se marchó en cero en Sudáfrica 2010.

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A CR7, acostumbrado durante toda su carrera a correr detrás de los récords individuales, le quedará aún la oportunidad de dejar su huella en la historia del torneo en, al menos, los dos partidos restantes que le quedan a Portugal en el Grupo K del Mundial, contra Uzbekistán y Colombia.

Sin récord

A sus 41 años y tal como lo había anunciado su seleccionador, el español Roberto Martínez, Ronaldo fue la punta de lanza de la Seleçao, pero pasó completamente desapercibido, como lo denuestan las estadísticas: apenas tocó 25 balones (el que menos lo hizo de todos los titulares) y no cometió ni recibió ninguna falta.

Apenas tres disparos, ninguno entre palos, fue todo el aporte de un Ronaldo que por momentos pareció ofuscado.

Joao Neves marcó el único tanto luso al minuto 6' del partido, mientras que el empate de RD Congo llegó por medio de Yoane Wissa (40+5').

El chasco de Ronaldo en Houston contrasta con el día de felicidad absoluta que vivió Messi el martes en Kansas City.

Acostumbrados a pelear durante dos décadas por ser el mejor, el primer round cayó del lado del argentino.

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Si el 16 de junio de 2006 pasó a la historia como el día en el que un adolescente Messi marcó su primer gol en un Mundial (el 6-0 contra Serbia y Montenegro en Gelsernkirchen), exactamente 20 años después, con casi 39 años, barbudo y capitán de la Albiceleste, anotó un triplete en la victoria contra Argelia, igualando el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose (16).

"Mágico", "Histórico", "Eterno": medios de todo el mundo agotaron los calificativos tras su triplete contra Argelia en el inicio de la defensa del título logrado en Catar 2022, en el día que se convirtió en el primer futbolista de la historia en jugar en seis Mundiales.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, declaró tras el partido que, a una semana de cumplir los 39 años, Messi será el mejor "hasta que él quiera".

"Es emocionante verlo, no sólo para los argentinos sino para todos los que les gusta el fútbol", añadió el DT.

El mejor "hasta que él quiera"

Con Messi al nivel mostrado frente a Argelia, Argentina sueña con convertirse en el primer equipo en conservar la corona desde la Brasil de "O'Rei" Pelé en 1962.

La actuación deslumbrante del 10 albiceleste ha opacado de momento a las otras estrellas que han debutado ya en el torneo, pese a que Kilian Mbappé y Erling Haaland anotaran un doblete el martes en los debuts de Francia y Noruega ante Senegal e Irak, respectivamente.

Este miércoles entraba en acción Harry Kane, liderando a Inglaterra contra la Croacia del incombustible Luka Modric.

Y el joven llamado a tomar el relevo de todos ellos, Lamine Yamal, recién recuperado de una lesión muscular, apenas jugó 25 minutos en el decepcionante estreno sin goles de España, vigente campeona de Europa, ante la debutante Cabo Verde.

FUENTE: AFP

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