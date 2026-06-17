miércoles 17  de  junio 2026
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Jugador de Irán recibe nuevo visado y podrá seguir en el Mundial 2026

El atacante Mehdi Torabi, cuyo visado estadounidense había expirado luego del estreno de Irán en el torneo, obtuvo un nuevo permiso de "entradas múltiples"

El jugador Mehdi Torabi (izq), de Irán, pelea por el balón durante un partido de su selección en el Mundial de Catar, el 29 de noviembre de 2022.

El jugador Mehdi Torabi (izq), de Irán, pelea por el balón durante un partido de su selección en el Mundial de Catar, el 29 de noviembre de 2022.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TIJUANA.- El delantero iraní Mehdi Torabi, cuyo visado estadounidense había expirado tras el primer partido de su selección ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, recibió un nuevo permiso que le permitirá participar en el resto del Mundial 2026, anunció el martes un responsable del Team Melli.

"Gracias a las gestiones de la Federación Iraní de Fútbol y a la coordinación con la FIFA, hoy se le ha concedido al jugador un nuevo visado de entradas múltiples", explicó en un comunicado.

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Su visado anterior solo era válido para una única entrada en Estados Unidos y expiró el lunes por la noche, después del partido entre Irán y Nueva Zelanda, que finalizó con empate 2-2 por el Grupo G y en el que el delantero no llegó a jugar.

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Con este nuevo visado, Torabi "podrá acompañar sin problema a la selección nacional iraní en sus próximos partidos y estará en condiciones de viajar con el grupo hasta el final del torneo".

En el Grupo G, Irán debe jugar contra Bélgica el domingo en Los Ángeles y enfrentarse después a Egipto el 26 de junio en Seattle.

Este nuevo episodio relacionado con Torabi se suma a las dificultades que Irán ha afrontado durante el torneo.

A causa de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, su participación fue incierta hasta el último momento.

En lugar de alojarse en Arizona, como estaba previsto inicialmente, la selección estableció su campamento base en Tijuana, México. Además, Estados Unidos denegó el visado a una quincena de integrantes del cuerpo técnico para los partidos de la fase de grupos disputados en su territorio.

El lunes por la noche, al regresar a Tijuana, el capitán Mehdi Taremi y un miembro del cuerpo técnico también tuvieron problemas en el aeropuerto de Los Ángeles antes de su salida, según la agencia oficial iraní Irna.

"El equipo más maltratado"

"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", denunció horas antes el seleccionador Amir Ghalenoei en una rueda de prensa posterior al partido contra Nueva Zelanda.

Taremi, de 33 años, reveló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había visitado a los futbolistas en el vestuario.

"Le pedimos las mismas cosas (...) quiere ayudar, pero hay otros problemas" que lo impiden, afirmó, sin mencionar directamente a la administración estadounidense.

FUENTE: AFP

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