Messi y el Inter Miami buscan dar otro golpe de autoridad en la Leagues Cup

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

LOS ÁNGELES.- El fútbol mexicano desafiará desde el martes a Lionel Messi, Robert Lewandowski y el resto de figuras de la MLS en busca de su primer título de la Leagues Cup , en una edición que termina con la localía exclusiva de la liga norteamericana.

Los 18 equipos de la Liga MX y 18 de los 30 de la MLS pugnarán en este certamen anual al estilo de la Copa del Mundo que concluye con la final del 6 de septiembre.

México, que acapara 20 de los últimos 21 trofeos de la Copa de Campeones de la Concacaf, no ha colocado a un solo finalista en la Leagues Cup desde la ampliación de 2023.

Aquel año el torneo se convirtió en una competencia oficial, entregando tres boletos a la Concachampions, y vio cómo Messi alzaba el título en su memorable primera competencia con el uniforme del Inter Miami.

El Inter regresó a la final en 2025, pero fue goleado 3-0 por el Seattle Sounders en un duelo marcado por una trifulca desatada tras el pitido final.

El uruguayo Luis Suárez, que escupió sobre el césped al jefe de seguridad del Sounders, recibió una sanción de seis partidos que le impedirá participar en esta edición.

El jefe de seguridad Gene Ramírez (izq), de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9 del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre ambos clubes en el Lumen Field, el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Alika Jenner / Getty Images / AFP

Messi sí estará flanqueado por su compatriota Rodrigo De Paul y el brasileño Casemiro, recién aterrizado en Miami, para pugnar por su primer trofeo después de la dura derrota en la final de la Copa del Mundo con Argentina.

El Inter, que en la MLS ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este tras 18 jornadas, debutará el miércoles en la Leagues Cup frente al Atlético San Luis.

Posteriormente recibirá también a Monterrey y a León en la fase de grupos, que finaliza el 13 de agosto con los cuatro mejores de cada liga avanzando a los cuartos de final.

Primeros partidos en México

Además de Messi, la MLS presumirá de sus otras máximas figuras: el polaco Lewandowski (Chicago Fire), el francés Antoine Griezmann (Orlando City), el surcoreano Son Heung-min (Los Ángeles FC) y el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

El máximo goleador de la MLS, el belga Hugo Cuypers, competirá curiosamente con una escuadra mexicana, Monterrey, a la que fue traspasado a finales de julio por el Chicago Fire.

El conjunto entrenado por Matías Almeyda, que también cuenta con el argentino Lucas Ocampos y el uruguayo Diego Rossi, es uno de los principales aspirantes a lograr que la Liga MX entre por fin en el palmarés de la Leagues Cup.

También levantan la mano el Cruz Azul del argentino José Paradela, campeón del torneo Clausura 2026 y del trofeo Campeón de Campeones, los Pumas del arquero costarricense Keylor Navas y el Toluca que dirige Antonio Mohamed.

El fútbol azteca tendrá que demostrar su compromiso con un torneo que interrumpe el Apertura 2026 cuando solo lleva tres fechas y en el que se han visto siempre obligados a viajar más que sus rivales estadounidenses y canadienses.

Este año, por primera vez, el torneo cruzará la frontera para que cuatro de los 54 partidos de la fase de grupos se celebren en territorio mexicano: uno de ellos en el Estadio Azteca del América, otro en la cancha de Tigres y dos más en la de Toluca.

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, fue una de las sedes del Mundial de 2026. AFP

Para Clint Dempsey, empezar a paliar la "enorme ventaja" de la localía de la MLS reforzará al torneo que, en su opinión, mejor representa la rivalidad entre ambas ligas.

"Me gusta el momento de la temporada en la que se juega", dijo a la AFP el antiguo capitán de la selección estadounidense.

"En la Copa de Campeones, los equipos de la MLS tienen mayor desventaja por jugar justo al terminar la pretemporada", recuerda. "Ahora todos están en su máximo nivel de rendimiento y puedes tener una mejor medida de cuál es la mejor liga".

FUENTE: AFP