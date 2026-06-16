De Cristiano Ronaldo a Vinícius Júnior: las figuras que pasarán por Miami durante el Mundial

La imagen ofrece una vista aérea del Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida.

MIAMI. – La Copa Mundial de la FIFA 2026 convertirá al sur de Florida en uno de los principales escenarios del fútbol internacional. Además de albergar siete encuentros del torneo, la ciudad recibirá a varias de las figuras más reconocidas del deporte, entre ellas Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Federico Valverde y James Rodríguez.

El estadio de Miami, ubicado en Miami Gardens, será sede de partidos de la fase de grupos, una ronda de eliminación directa, los cuartos de final y el encuentro por el tercer lugar, lo que garantiza la presencia de algunas de las selecciones más atractivas de la competición.

AL FÚTBOL EN AUTOBÚS Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

FÚTBOL Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

Copa Mundial FIFA.jpg Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uruguay será uno de los primeros equipos en presentarse ante la afición local cuando enfrente a Arabia Saudita el 15 de junio y a Cabo Verde el 21 de junio. La escuadra celeste llegará liderada por Federico Valverde, referente del Real Madrid y una de las piezas más importantes de su generación, acompañado por el delantero Darwin Núñez y defensores experimentados como Ronald Araújo y José María Giménez.

Otro de los compromisos más esperados tendrá lugar el 24 de junio, cuando Brasil se mida a Escocia. El conjunto sudamericano cuenta con una plantilla encabezada por Vinícius Júnior, considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. También destacan nombres como Raphinha, Endrick, Casemiro, Marquinhos y Gabriel Martinelli. La posible participación de Neymar dependerá de su estado físico de cara al certamen.

Los escoceses, por su parte, llegarán con jugadores de peso como Scott McTominay, Andy Robertson y John McGinn, pilares de un equipo que logró asegurar su clasificación mundialista.

Cristiano Ronaldo (17).jpg El jugador portugués Cristiano Ronaldo. AFP

La atención también estará puesta en el duelo entre Portugal y Colombia, previsto para el 27 de junio. Los europeos podrían presentar a Cristiano Ronaldo en la que sería su sexta Copa del Mundo y posiblemente su última aparición en el máximo escenario futbolístico.

Junto al histórico goleador portugués destacan Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão, integrantes de una generación considerada entre las más talentosas de la historia reciente del país.

Del lado colombiano, Luis Díaz aparece como la principal referencia ofensiva, mientras que James Rodríguez aporta experiencia y liderazgo a un plantel que aspira a competir entre los mejores del torneo.

Luis Díaz (3).jpg El colombiano Luis Díaz. AFP

Arabia Saudita y Cabo Verde también llegarán con futbolistas de amplia trayectoria internacional, entre ellos Salem Al-Dawsari y Ryan Mendes, dos nombres que han marcado una época en sus respectivas selecciones.

A medida que avance la competición, el sur de Florida podría recibir además a otras figuras del balompié mundial gracias a los partidos de eliminación directa programados en la ciudad.

Con campeones continentales, finalistas de grandes torneos europeos y algunos de los nombres más influyentes del deporte, Miami se perfila como uno de los puntos de encuentro más atractivos para los aficionados que seguirán de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026.