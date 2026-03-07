sábado 7  de  marzo 2026
La embajada de EEUU y Freedom House exigen la liberación inmediata de Otero Alcántara y Maykel Osorbo

Ambos artistas han sido incluidos por el Departamento de Estado de EEUU en la campaña “Detenidos injustamente”, una iniciativa que busca visibilizar los casos más flagrantes de persecución política

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo rechazaron el exilio a cambio de ser liberados.

Cubanet
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un nuevo pronunciamiento que pone de relieve la sistemática persecución política en Cuba, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reiteró su exigencia de libertad para los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, conocido como "El Osorbo".

En este sentido, la delegación diplomática se unió a la demanda realizada por la organización Freedom House, subrayando la urgencia de poner fin al cautiverio no solo de ambos creadores, sino de la totalidad de los presos políticos que languidecen en las prisiones de la isla.

Reportaje. 
NEGOCIO DEL RÉGIMEN

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación recién firmada en la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
DECLARACIONES

Donald Trump: Cuba "vive sus últimos momentos"

“Nos unimos a este llamado de Freedom House: que se liberen a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez y a todos los demás presos políticos”, declaró la sede diplomática en un mensaje que refuerza la presión internacional contra la criminalización del pensamiento crítico en el archipiélago, reseña el portal web Martí Noticias.

Freedom House, organización dedicada a la defensa de la democracia y las libertades fundamentales, fundamentales, destacó la trayectoria de ambos artistas como figuras clave de la resistencia cultural frente al autoritarismo oficial. La organización denunció que el encarcelamiento de Otero Alcántara y Castillo Pérez es una represalia directa por el uso del arte como herramienta de denuncia contra las restricciones a la libre expresión que imperan en la isla por orden del régimen.

Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro y rostro visible de la resistencia civil cubana, permanece privado de libertad desde el estallido social del 11 de julio de 2021. Fue interceptado por las fuerzas represivas cuando intentaba sumarse a las históricas protestas populares y posteriormente condenado a cinco años de prisión bajo figuras delictivas como "ultraje a los símbolos patrios" y "desacato", cargos fabricados habitualmente por la fiscalía para castigar el activismo político.

Por su parte, el rapero Maykel "El Osorbo", coautor del himno contestatario "Patria y Vida", fue arrestado en mayo de 2021 tras meses de acoso por parte de la Seguridad del Estado. Su condena a prisión en 2022 por supuestos delitos de atentado y desórdenes públicos ha sido denunciada por organismos internacionales como una farsa judicial destinada a silenciar una voz que se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad en los barrios más humildes de La Habana.

El reclamo de Washington no es aislado; se extiende también a figuras emblemáticas de la oposición interna como el líder político Félix Navarro y las activistas de las Damas de Blanco, Saylí Navarro y Sissi Abascal, quienes representan el sacrificio de cientos de familias cubanas que hoy exigen justicia, democracia y la libertad de todos los presos políticos.

