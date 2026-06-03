miércoles 3  de  junio 2026
Fútbol

David Beckham recibirá una estrella en Hollywood en plena fiebre del Mundial 2026

David Beckham recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante el Mundial 2026. El exjugador del Real Madrid y Manchester United será homenajeado en Los Ángeles por su impacto en el fútbol, el entretenimiento y la cultura global.

El exfutbolista inglés David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero (título de caballero) por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025.

El exfutbolista inglés David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero (título de caballero) por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025.

Pool/AFP/Andrew Matthews
Por Pedro Felipe Hernández

El exfutbolista inglés David Beckham sumará un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria cuando reciba una estrella en el icónico Hollywood Walk of Fame el próximo 12 de junio, apenas un día después del inicio del Mundial de 2026.

La ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles y contará con la participación de Tom Cruise y Victoria Beckham, quienes actuarán como oradores en un homenaje que reconoce la enorme influencia del británico en el deporte y la cultura popular.

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La distinción llega en un momento especial para Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo junto a México y Canadá. Ese mismo día, la selección estadounidense disputará en Los Ángeles su primer partido del torneo frente a Paraguay.

De estrella del fútbol mundial a icono cultural

Beckham construyó una carrera legendaria en clubes de primer nivel como el Manchester United, el Real Madrid, el AC Milan y el Paris Saint-Germain. Además, fue capitán de la selección inglesa durante seis años y se retiró en 2013 tras una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos del planeta.

Sin embargo, su legado va mucho más allá del césped. Su llegada a la Major League Soccer en 2007 revolucionó la percepción del fútbol en Estados Unidos y ayudó a acelerar el crecimiento del deporte en el país.

El éxito de Inter Miami y el efecto Messi

En los últimos años, Beckham ha consolidado su papel como empresario deportivo al convertirse en copropietario del Inter Miami CF. El equipo alcanzó una nueva dimensión mediática tras la incorporación de Lionel Messi en 2023.

Bajo la gestión del exinternacional inglés, Inter Miami conquistó recientemente su primer título de la MLS, consolidándose como una de las franquicias más populares del fútbol norteamericano.

Un reconocimiento más allá del deporte

La Cámara de Comercio de Hollywood destacó que el homenaje reconoce tanto la carrera deportiva de Beckham como su influencia en el entretenimiento y los negocios. El británico también fundó en 2019 la productora Studio 99, ampliando su presencia en la industria audiovisual.

Con esta estrella en Hollywood, Beckham se une al selecto grupo de figuras del deporte que han trascendido sus disciplinas para convertirse en referentes globales de la cultura popular. Su reconocimiento llega, además, en el escenario perfecto: un Mundial que vuelve a disputarse en Norteamérica y que refleja el crecimiento del fútbol en una región donde el exjugador dejó una huella imborrable.

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