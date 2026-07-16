jueves 16  de  julio 2026
CELEBRIDADES

David Beckham decepcionado por eliminación de Inglaterra en el Mundial

El exfutbolista inglés compartió dos fotos tomadas en la semifinal entre Inglaterra y Argentina, donde su equipo cayó derrotado por 2-1

David Beckham.&nbsp;

David Beckham. 

AFP/ Toby Melville
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- David Beckham expresó su decepción por la aplastante derrota de Inglaterra en el Mundial. El exfutbolista inglés compartió dos fotos tomadas en la semifinal entre Inglaterra y Argentina, donde su equipo cayó derrotado por 2-1.

“Una gran decepción para todos, pero recuerdos que inspiran y perduran para siempre… Gracias a nuestro equipo, a nuestros aficionados y a nuestro país por todo lo que nos han dado en este Mundial”, escribió junto a las fotos, en las que se ve al equipo abrazado frente a los aficionados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Lee además
El comunicador y actor Julián Gil asiste a una gala benéfica.
CELEBRIDADES

David Beckham firma "La Pelota del Mundial" del actor Julián Gil
La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.
MÚSICA

Rosalía abre en Bogotá la etapa latinoamericana de su exitoso "Lux Tour"

En esas mismas horas, David, de 51 años, había visto el partido junto a su esposa, la ex Spice Girl Victoria, de 52 años, y sus hijos, Romeo, de 23, y Cruz, de 21.

La pareja fue fotografiada celebrando efusivamente el impresionante gol de Anthony Gordon, de Inglaterra, en el minuto 55 del partido.

El exfutbolista se levantó de su asiento junto a Victoria, quien también se puso de pie y aplaudió. La diseñadora de moda abrazó a su esposo, como se pudo ver en la transmisión de Fox.

Remontada histórica

Sin embargo, en el minuto 86, Enzo Fernández, de Argentina, envió el balón por encima de la mano extendida de Pickford para empatar el partido a uno.

Con la tensión al máximo, Argentina sentenció la victoria en el tiempo de descuento gracias a un gran pase de Messi que Lautaro Martínez cabeceó para poner el 2-1 en el marcador.

Temas
Te puede interesar

Artistas unen sus voces desde Miami en concierto por Venezuela

Confirman reconciliación de Ariana Grande y Ricky Álvarez 10 años tras ruptura

Seis mujeres denuncian por violación a exdirectivo de agencia de modelos en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

El miedo quedó sepultado
OPINIÓN

El miedo quedó sepultado

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Te puede interesar

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Annette Taddeo.
ELECCIONES 2026

Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"