David Beckham decepcionado por eliminación de Inglaterra en el Mundial

MIAMI.- David Beckham expresó su decepción por la aplastante derrota de Inglaterra en el Mundial. El exfutbolista inglés compartió dos fotos tomadas en la semifinal entre Inglaterra y Argentina, donde su equipo cayó derrotado por 2-1.

“Una gran decepción para todos, pero recuerdos que inspiran y perduran para siempre… Gracias a nuestro equipo, a nuestros aficionados y a nuestro país por todo lo que nos han dado en este Mundial”, escribió junto a las fotos, en las que se ve al equipo abrazado frente a los aficionados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

En esas mismas horas, David, de 51 años, había visto el partido junto a su esposa, la ex Spice Girl Victoria, de 52 años, y sus hijos, Romeo, de 23, y Cruz, de 21.

La pareja fue fotografiada celebrando efusivamente el impresionante gol de Anthony Gordon, de Inglaterra, en el minuto 55 del partido.

El exfutbolista se levantó de su asiento junto a Victoria, quien también se puso de pie y aplaudió. La diseñadora de moda abrazó a su esposo, como se pudo ver en la transmisión de Fox.

Remontada histórica

Sin embargo, en el minuto 86, Enzo Fernández, de Argentina, envió el balón por encima de la mano extendida de Pickford para empatar el partido a uno.

Con la tensión al máximo, Argentina sentenció la victoria en el tiempo de descuento gracias a un gran pase de Messi que Lautaro Martínez cabeceó para poner el 2-1 en el marcador.