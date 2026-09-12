Lando Norris se queda con la primera "pole" en el Gran Premio de Madrid

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganador del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, celebra su victoria mientras pasa junto al trofeo durante la ceremonia de entrega de premios, celebrada el 26 de julio de 2026 en el circuito de Hungaroring, en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría.

MADRID.- El británico Lando Norris ( McLaren ) logró este sábado la "pole position" en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el novedoso circuito Madring de la capital española, por delante del vigente líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli.

El actual campeón del mundo superó por apenas 11 milésimas de segundo a Antonelli ( Mercedes ), mientras el neerlandés Max Verstappen ( Red Bull ) saldrá de la tercera posición, tras quedar a 140 milésimas de segundo de Norris en la tanda clasificatoria.

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"Estoy en shock, me sorprende un poco estar primero. Ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera", dijo Norris por la radio del coche tras firmar la tercera "pole" en las últimas cuatro carreras.

"La adrenalina estaba por las nubes en la última vuelta, tienes que relajarte y dejar que todo fluya", añadió un Norris que no había hecho buenos tiempos en las tandas de entrenamientos libres, viernes y sábado.

"Lando lo hizo un poco mejor"

Antonelli, el más rápido tanto en los segundos libres del viernes como los del sábado por la mañana, creía tener la "pole" asegurada cuando superó a Verstappen a poco para el final, pero Norris aún tuvo tiempo para batirle.

"Creí que había hecho una muy buena vuelta, pero Lando lo hizo un poco mejor así que bravo por él. Hicimos un buen trabajo y veremos qué podemos hacer mañana (domingo)", explicó el italiano.

Antonelli, que cuenta con 66 puntos de ventaja sobre su compañero británico George Russell, dominó ampliamente a su vecino de garaje, que solo partirá desde la sexta posición, por detrás de Verstappen y de los dos Ferrari del inglés Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc.

El italiano podría, por tanto, verse tentado a no asumir demasiados riesgos en un trazado en el que será muy difícil adelantar, con el objetivo de ampliar aún más la diferencia en el campeonato sobre Russell, que decididamente ya no consigue seguir el ritmo.

"Estoy contento, es un gran resultado. No he estado mucho en el Top 3 este año", dijo, por su parte, Verstappen.

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Con la 19ª "pole" en su carrera, Norris puede aspirar el domingo a inscribir su nombre como el primer ganador en el circuito Madring de la capital española, donde no se esperan adelantamientos fáciles y en el que los muros están tan cerca de la pista que cualquier error de pilotaje se paga con un accidente.

Esta misma temporada, Norris ya logró el triunfo en Hungría y Países Bajos tras partir desde la primera posición de la parrilla.

"Con la 'pole' tendré un máximo de posibilidades de ganar mañana (domingo), pero tendré muchos buenos pilotos detrás de mí. Tengo muchas ganas, pero la carrera será larga en este circuito complicado donde pueden pasar muchas cosas", afirmó un cauteloso Norris.

Los españoles, entre los últimos

Su compatriota Hamilton saldrá al lado de Verstappen en la segunda fila de la parrilla.

El compañero de equipo de Hamilton en Ferrari, Leclerc, se clasificó quinto por delante de Russell, el segundo piloto de Mercedes.

Oscar Piastri partirá séptimo con McLaren, con Liam Lawson, de Red Bull, octavo, mientras que cierran el Top 10 el argentino Franco Colapinto y el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, noveno y décimo respectivamente.

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Frente a su público, los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) quedaron eliminados en la Q1 y partirán desde la 17ª y la 18ª plaza.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó a un paso de tomar parte en la Q3 y saldrá en el puesto 12º, al lado de su compañero de equipo Nico Hulkenberg.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) firmó el 19º mejor crono.

FUENTE: AFP