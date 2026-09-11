viernes 11  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Ben Sulayem recomienda a Fernando Alonso retirarse de la F1 después de volver a ganar

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, aconseja a Fernando Alonso retirarse de la F1 después de volver a conseguir un gran éxito.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

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Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, se refirió al futuro de Fernando Alonso y lanzó una particular recomendación al piloto español. En su opinión, el asturiano debería poner fin a su trayectoria en la Fórmula 1 después de conseguir nuevamente un gran éxito.

Ben Sulayem dejó claro que no quiere que Alonso abandone la competición obligado por los malos resultados. El directivo considera que el dos veces campeón mundial debería tener la oportunidad de despedirse de la F1 en sus propios términos y después de volver a subir a lo más alto.

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A sus 45 años, Alonso atraviesa una complicada temporada con Aston Martin. El español ocupa actualmente la decimonovena posición del campeonato, con apenas tres puntos, en un curso en el que el rendimiento del monoplaza no ha estado a la altura de las expectativas.

Ben Sulayem defiende el futuro de Fernando Alonso

El presidente de la FIA aseguró que, si Alonso estuviera pensando en retirarse debido a los resultados obtenidos con Aston Martin, trataría de convencerlo para que cambiara de opinión. Para Ben Sulayem, la importancia del español para la Fórmula 1 va mucho más allá de sus resultados deportivos.

El dirigente destacó su condición de campeón, pero también su credibilidad, inteligencia y personalidad. Considera que Alonso todavía tiene mucho que aportar al deporte y que una figura de su dimensión no debería abandonar el escenario de forma precipitada.

Ben Sulayem explicó además que pudo conversar con Alonso durante el Gran Premio de Italia, disputado el pasado fin de semana en Monza. Allí encontró al piloto asturiano especialmente afectado por la situación de Aston Martin y por sus resultados en el campeonato.

El presidente de la FIA relató que le transmitió su disposición a ayudar y le pidió que explicara qué podía hacer la organización para respaldarlo. Según su relato, después de esa conversación se produjo una reunión para analizar la situación y ofrecer apoyo al piloto.

Aston Martin busca recuperar competitividad

La preocupación de Alonso también está relacionada con el rendimiento de Aston Martin. Ben Sulayem contó que se reunió con el responsable de la escudería y recibió la garantía de que el equipo realizará cambios para intentar recuperar competitividad.

El objetivo es que Aston Martin pueda mejorar su rendimiento y ofrecer a Alonso un monoplaza capaz de luchar por posiciones más importantes. El español, campeón mundial en 2005 y 2006, continúa persiguiendo un nuevo triunfo que le permita cerrar su carrera deportiva por todo lo alto.

Ben Sulayem evitó pronosticar quién ganará el Gran Premio de España, aunque reconoció que sería especialmente positivo para la afición que alguno de los dos pilotos españoles, Alonso o Carlos Sainz, consiguiera la victoria en Madrid.

El nuevo Gran Premio de Madrid

El presidente de la FIA también destacó las características del nuevo circuito madrileño. El trazado semiurbano, que incluye la espectacular curva de La Monumental, con 500 metros de longitud y un peralte del 24 %, representa un nuevo desafío para los equipos y pilotos.

Ben Sulayem considera que el Gran Premio de Madrid puede convertirse en un punto de referencia dentro del calendario de la Fórmula 1. La configuración del circuito obligará a las escuderías a estudiar cuidadosamente sus estrategias, desde la elección de neumáticos hasta el momento adecuado para realizar los cambios.

Mientras Alonso afronta una de las temporadas más complicadas de su etapa reciente en la F1, el presidente de la FIA mantiene abierta la puerta a una despedida diferente. Su deseo es que el piloto español pueda volver a conseguir un gran éxito antes de decidir cuándo poner punto final a una trayectoria histórica.

FUENTE: EFE

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