miércoles 9  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Verstappen cuestiona los autos de F1 de 2026: “Son insensibles a las órdenes del piloto

Max Verstappen cuestionó los autos de F1 de 2026 y afirmó que son “insensibles” a las órdenes de los pilotos, tras destacar la adaptación de Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

HECTOR RETAMAL / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, puso nuevamente en duda las características de los monoplazas de 2026 y consideró que su comportamiento facilita la rápida adaptación de los pilotos, como ha ocurrido con Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

En una entrevista publicada este miércoles por la BBC, el piloto de Red Bull destacó la capacidad de Lawson para adaptarse después de ser ascendido al equipo principal a mitad de temporada. El neozelandés sustituyó al lesionado Isack Hadjar en las dos últimas carreras y permanecerá en Red Bull durante el Gran Premio de España de esta semana.

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Tsunoda, por su parte, ocupó el asiento que Lawson dejó vacante en Racing Bulls. Ambos han conseguido sumar puntos desde sus respectivos cambios de equipo.

“Sin ánimo de faltar al respeto, y espero que nadie se quede con esto. Pero miren a Yuki. Se sube al auto, nunca lo había conducido antes e inmediatamente es competitivo”, explicó Verstappen.

“Liam pasa de Racing Bulls a Red Bull e inmediatamente es competitivo. Es porque estos autos son insensibles a las órdenes del piloto”, añadió el neerlandés.

Verstappen matizó que los pilotos todavía necesitan realizar una buena vuelta y asumir riesgos para estar en la pelea por las primeras posiciones, pero considera que las características de los actuales monoplazas limitan más que antes la influencia del conductor.

“Por supuesto, todavía tienes que hacer una buena vuelta y comprometerte. Los pilotos más rápidos siempre estarán arriba. Pero es realmente, realmente limitado”, afirmó.

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

Críticas al reglamento de 2026

Verstappen ha sido uno de los pilotos más críticos con la nueva generación de monoplazas introducida esta temporada, marcada por una mayor participación de la energía eléctrica en las unidades de potencia.

Según el neerlandés, estos autos pueden producir comportamientos poco naturales para los pilotos. Uno de los ejemplos que mencionó es la necesidad de frenar antes de una curva para conseguir posteriormente una mayor velocidad de salida, una característica que considera poco intuitiva.

El piloto de Red Bull llegó incluso a plantearse su continuidad en la Fórmula 1 debido a sus discrepancias con la nueva era técnica. Finalmente, amplió su contrato con Red Bull hasta 2030.

Verstappen aseguró que, pese a los rumores que lo vinculaban con otros equipos, nunca dedicó demasiado tiempo a explorar un cambio de escudería.

“No pasé realmente mucho tiempo hablando, haciendo cosas diferentes o intentando ir a otro sitio”, señaló.

El nuevo acuerdo con Red Bull también le permite al tetracampeón desarrollar actividades fuera de la Fórmula 1. Una de sus principales aspiraciones está relacionada con las carreras de resistencia.

Después de disputar este año su primera carrera de 24 horas en un auto de resistencia, Verstappen reveló que ha conversado con el bicampeón mundial Fernando Alonso sobre la posibilidad de formar equipo para competir en las 24 Horas de Le Mans.

Además, el neerlandés reconoció que le gustaría competir en la categoría Hypercar, la división principal del Campeonato Mundial de Resistencia.

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