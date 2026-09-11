viernes 11  de  septiembre 2026
MOTORES

Kimi Antonelli espera la gran confirmación en el nuevo circuito de Madrid

Con 66 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, Kimi Antonelli está en una posición muy favorable en el torneo

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra en el podio luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de China, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra en el podio luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de China, el 15 de marzo de 2026.

GREG BAKER / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- Unos días después de su remontada loca para ganar en Monza, el italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1, quiere confirmarse como gran candidato al título este fin de semana en España, donde los pilotos descubren el nuevo circuito de Madrid.

El joven de 20 años no ha tenido casi tiempo para saborear su última victoria en casa en el "Templo de la Velocidad", donde se impuso después de salir decimonoveno, ya que la exigente cita madrileña ha venido apenas unos días después.

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Con 66 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, y ya entrados en la segunda mitad del curso, Antonelli está en una posición muy favorable, aunque intenta rebajar la euforia.

"Queda mucha temporada, es demasiado pronto para tomar decisiones en la pista pensando en el título. No quiero afrontar los ensayos o las carreras pensando en el título, voy a hacer todo lo posible para evitar eso", insistió el joven italiano.

Russell, resignado

Su principal adversario, su compañero Russell, pareció incluso resignado el domingo después de ser adelantado por Antonelli a cuatro vueltas del final de la carrera de Monza.

"No creo que sea posible (remontar la desventaja de la general), ya que Kimi pilota actualmente a un nivel increíble, es mejor que yo. No pienso en el campeonato", sentenció.

Pensando en el nuevo Madring de este fin de semana, Russell estimó que la Gran Carpa está ante "el circuito más peligroso del año, probablemente".

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El menor error se pagará caro en este Gran Premio: a finales de agosto, cuando pilotos de F3 probaron la pista, hubo 19 banderas de interrupciones de sesión.

"Creo que tendremos bastantes banderas rojas", vaticinó este jueves el piloto francés Pierre Gasly, de Alpine, que comparó su estrategia a seguir con la que utiliza en Mónaco, un circuito urbano de la Fórmula 1.

Charla Leclerc-Hamilton

Este jueves, en la víspera de los primeros ensayos libres, se escuchaban todavía los ecos del incidente entre los dos Ferrari en Monza.

El monegasco Charles Leclerc reconoció haber cometido un error al forzar a su compañero Lewis Hamilton a salirse dos ruedas de la pista, a la zona de grava, mientras que el propio Leclerc continuó la carrera antes de dejar violentamente la pista en la tercera vuelta.

Leclerc explicó que habló después con Hamilton para aclarar lo sucedido.

"Está claro que no queremos ver cómo otro coche de tu propia escudería termina en la hierba", afirmó el monegasco en su conferencia de prensa en la capital española.

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"Después de revisar la secuencia, hablé con Lewis. Por supuesto, sé que fui demasiado lejos en la segunda curva y se lo dije. Creo que tenemos que evitar esto en el futuro, eso está muy claro", admitió.

Leclerc lamentó, además, que ese incidente en la pista tuviera mayor eco mediático al tratarse de la carrera en Italia, donde los tifosi están especialmente pendientes del rendimiento de los Ferrari.

Para el público español, dos de los atractivos serán, sin duda, sus pilotos compatriotas, que están en la mitad baja de la clasificación de este Mundial: Carlos Sainz Jr (16º, 6 puntos) y Fernando Alonso (19º, 3 puntos).

FUENTE: AFP

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