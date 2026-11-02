lunes 2  de  noviembre 2026
TENIS

Zverev admite que ser número uno del mundo es "una emoción diferente"

El alemán Alexander Zverev, nuevo número uno del ránking de la ATP, comparó las sensaciones entre dicha distinción y obtener su primer título de Grand Slam

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- Convertido este lunes en número 1 mundial por primera vez en su carrera a los 29 años, Alexander Zverev aseguró sentir "una emoción diferente" de la que experimentó cuando levantó su primer trofeo de Grand Slam a comienzos de junio en Roland Garros.

"En París, cuando gané mi primer Grand Slam, fue un tipo de emoción diferente, porque pensaba que quizá nunca lo lograría", explicó Zverev en la rueda de prensa previa al Masters 1000 de París.

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"He vivido muchas desilusiones, momentos difíciles, derrotas en finales; fue una sensación distinta la de por fin conseguirlo. Fue el mayor alivio que he sentido nunca en mi carrera", añadió Zverev.

Su acceso al trono mundial fue celebrado este lunes con una ceremonia de unos diez minutos en la pista central del Plenitude Arena, en las afueras de París.

"Para convertirte en número 1 mundial, tienes que realizar la mejor temporada posible durante un año entero, es una sensación completamente diferente. Después de un Grand Slam, la semana termina y sabes que has ganado, puedes celebrar. Aquí tengo la impresión de que hay que seguir trabajando cada día" para conservar el puesto de número 1 mundial, comparó.

"En Viena aseguré el puesto de número 1 mundial, pero tuve que jugar al día siguiente y también al otro. Aquí también tengo que jugar dentro de dos días, así que no voy a celebrar demasiado. Creo que será el momento de festejar después de la Copa Davis", cuya fase final se disputará del 24 al 29 de noviembre, estimó el alemán.

Convertido en número 1 mundial al término de una temporada en la que Jannik Sinner (cinco títulos de Grand Slam) y Carlos Alcaraz (siete trofeos mayores) pasaron varios meses fuera por lesiones, Zverev se declaró "impaciente" por medirse a los dos ex número 1 mundiales "en plena forma".

Felicitación de los grandes

Durante la ceremonia en la pista central, el alemán recibió el trofeo de número 1 mundial de manos del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, y del director del Masters 1000 de París, Cédric Pioline.

Zverev recibió después, en un video, las felicitaciones de ocho antiguos reyes del circuito: Rafael Nadal, Sinner, Pete Sampras, Jim Courier, Jimmy Connors, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero y Gustavo Kuerten.

"Es muy especial celebrar aquí en París el puesto de número 1 mundial", consideró Zverev, que se rompió los ligamentos del tobillo derecho en las semifinales de Roland Garros en 2022 frente a Nadal, antes de conquistar su primer gran trofeo en la capital francesa cuatro años más tarde.

FUENTE: AFP

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