martes 3  de  noviembre 2026
Fútbol

Harry Kane cambiaría el Balón de Oro por conquistar la Champions League con el Bayern

Harry Kane aseguró que cambiaría el Balón de Oro 2026 por ganar la Champions League con el Bayern de Múnich.

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), ofrece una rueda de prensa en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de noviembre de 2026, antes del partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich.&nbsp;

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), ofrece una rueda de prensa en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de noviembre de 2026, antes del partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. 

Oscar del Pozo / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Harry Kane tiene claro cuál es su próximo gran objetivo. El delantero inglés, flamante ganador del Balón de Oro 2026, aseguró que estaría dispuesto a renunciar al prestigioso reconocimiento individual con tal de levantar la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich.

El atacante realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League frente al Atlético de Madrid, que se disputará este martes en el estadio Metropolitano.

Lee además
El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane (izq), celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.
FÚTBOL

Harry Kane asegura que cambiaría el Balón de Oro por el título de la Liga de Campeones
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.
FÚTBOL

Lamine Yamal no baja los brazos tras decepción en el Balón de Oro: "Llegará mi momento"

«El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera», reconoció Kane. Sin embargo, dejó claro que los éxitos colectivos tienen un significado especial para él.

«Los trofeos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto de equipo en nuestro deporte es muy, muy importante», explicó el delantero, quien destacó la emoción que supondría celebrar un título europeo junto a sus compañeros.

Aunque reconoció que el Balón de Oro representa un logro extraordinario, Kane no dudó cuando le preguntaron qué preferiría conseguir.

«Elegiría la Liga de Campeones, pero tengo la oportunidad de conseguir ambos: veremos qué pasa», afirmó.

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), y sus compañeros celebran con el trofeo frente a sus aficionados tras la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal) entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026.

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), y sus compañeros celebran con el trofeo frente a sus aficionados tras la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal) entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026.

Elogios para Simeone y un recuerdo de 2019

Durante la comparecencia, el internacional inglés también agradeció los elogios de Diego Simeone. El entrenador argentino lo había señalado como un ejemplo para los jóvenes futbolistas por su trayectoria, trabajo y perseverancia.

Kane reconoció que su carrera estuvo marcada por diferentes desafíos y por las dudas de quienes no creían que pudiera alcanzar semejante reconocimiento.

«Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí. He tenido que superar muchos desafíos en mi carrera, algunas personas no pensaban que llegaría tan lejos», recordó.

El delantero también tiene una historia particular con el Metropolitano. En ese estadio disputó con el Tottenham la final de la Liga de Campeones de 2019, en la que su equipo cayó frente al Liverpool.

Ahora regresa con el Bayern con la ilusión de escribir un capítulo diferente y comenzar el camino hacia una final que también tendrá como escenario el recinto madrileño.

«Ojalá podamos tener un buen recuerdo mañana», expresó Kane, quien además volverá a jugar en el estadio con Inglaterra frente a España y espera regresar para disputar la final europea.

Temas
Te puede interesar

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y entra en la historia del fútbol inglés

Balón de Oro 2026: Harry Kane y Lamine Yamal encabezan la lucha por el premio en Londres

Comienza el juicio contra beisbolistas dominicanos por presunto amaño de lanzamientos en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade llega a las elecciones con más de 541.000 votos anticipados: estas son las cifras por partido

Composición con los nueve ocupantes fallecidos en el accidente aéreo del 1 de noviembre de 2026 en Palm Beach.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Tragedia aérea en Palm Beach: el mensaje de la copiloto y las pistas que desconciertan a los investigadores

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (EFE)
Política

Marco Rubio pone fecha a las elecciones presidenciales en Venezuela: serían en 2027, según fuentes

Jorge Giménez, presidente de la FVF y nueva ficha del chavismo, es considerado un protegido de Delcy Rodrúguez.
INVESTIGACIÓN

Revelan que protegido de Delcy Rodríguez facilitó fradulentos negocios petroleros tras caso PDVSA Cripto

Imagen referencial de un comercio de La Pequeña Habana que acepta pagos mediante programas de SNAP/EBT.
ALIMENTOS

Sur de Florida lidera un nuevo plan contra el fraude en ayudas alimentarias

Te puede interesar

Los residentes de North Miami acuden a las urnas a pesar de la lluvia. 
ELECCIONES 2026

North Miami: Descalificaciones judiciales dejan sin competencia la elección del alcalde

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade llega a las elecciones con más de 541.000 votos anticipados: estas son las cifras por partido

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent
REUNIONES

EEUU plantea a Venezuela reactivar sectores estratégicos para la recuperación del país

Imagen referencial de un rótulo indicando la entrada de un centro de votación. 
DECISIÓN 2026

Miami-Dade vota hoy: las decisiones sobre impuestos, vivienda y escuelas que afectarán a miles de residentes

Annette Taddeo y José Javier Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Rodríguez y Taddeo buscan llevar sus raíces hispanas a dos puestos clave de Florida