Harry Kane cambiaría el Balón de Oro por conquistar la Champions League con el Bayern

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), ofrece una rueda de prensa en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de noviembre de 2026, antes del partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich.

Harry Kane tiene claro cuál es su próximo gran objetivo. El delantero inglés, flamante ganador del Balón de Oro 2026, aseguró que estaría dispuesto a renunciar al prestigioso reconocimiento individual con tal de levantar la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich.

El atacante realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League frente al Atlético de Madrid, que se disputará este martes en el estadio Metropolitano.

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«El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera», reconoció Kane. Sin embargo, dejó claro que los éxitos colectivos tienen un significado especial para él.

«Los trofeos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto de equipo en nuestro deporte es muy, muy importante», explicó el delantero, quien destacó la emoción que supondría celebrar un título europeo junto a sus compañeros.

Aunque reconoció que el Balón de Oro representa un logro extraordinario, Kane no dudó cuando le preguntaron qué preferiría conseguir.

«Elegiría la Liga de Campeones, pero tengo la oportunidad de conseguir ambos: veremos qué pasa», afirmó.

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), y sus compañeros celebran con el trofeo frente a sus aficionados tras la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal) entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026. Tobias Schwarz / AFP

Elogios para Simeone y un recuerdo de 2019

Durante la comparecencia, el internacional inglés también agradeció los elogios de Diego Simeone. El entrenador argentino lo había señalado como un ejemplo para los jóvenes futbolistas por su trayectoria, trabajo y perseverancia.

Kane reconoció que su carrera estuvo marcada por diferentes desafíos y por las dudas de quienes no creían que pudiera alcanzar semejante reconocimiento.

«Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí. He tenido que superar muchos desafíos en mi carrera, algunas personas no pensaban que llegaría tan lejos», recordó.

El delantero también tiene una historia particular con el Metropolitano. En ese estadio disputó con el Tottenham la final de la Liga de Campeones de 2019, en la que su equipo cayó frente al Liverpool.

Ahora regresa con el Bayern con la ilusión de escribir un capítulo diferente y comenzar el camino hacia una final que también tendrá como escenario el recinto madrileño.

«Ojalá podamos tener un buen recuerdo mañana», expresó Kane, quien además volverá a jugar en el estadio con Inglaterra frente a España y espera regresar para disputar la final europea.