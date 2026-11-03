martes 3  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Los records de la impactante temporada de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse en el campeón más joven y establecer varios récords con su primera corona mundial en 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.

Marco BERTORELLO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Kimi Antonelli no solo conquistó su primer campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes firmó una temporada histórica que lo convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos y le permitió establecer varias marcas que reflejan la dimensión de su logro.

Con apenas 20 años, Antonelli se convirtió en el trigésimo sexto campeón en la historia de la categoría reina del automovilismo y puso fin a una espera de 73 años para Italia, además de alcanzar registros que no se veían desde hace varias décadas.

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Fórmula 1

Kimi Antonelli, el ascenso de un campeón histórico de la Fórmula 1

Estas son algunas de las principales marcas que consiguió con su primera corona mundial:

El campeón más joven de la historia

Antonelli estableció un nuevo récord de precocidad al convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1. Con 20 años, superó la marca que pertenecía al alemán Sebastian Vettel, quien tenía 23 cuando conquistó su primera corona en 2010 con Red Bull.

Además, el italiano se convirtió en el primer campeón de la categoría nacido en el siglo XXI, un dato que confirma el cambio generacional que comienza a experimentar la Fórmula 1.

Italia vuelve a tener un campeón después de 73 años

La consagración de Antonelli también puso fin a una larga sequía para el automovilismo italiano. Desde Alberto Ascari, campeón en 1952 y 1953, ningún piloto de esa nacionalidad había conseguido el título mundial.

De esta manera, Italia vuelve a tener un representante en lo más alto de la clasificación después de más de siete décadas. Una espera que terminó gracias al talento de uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla.

El piloto italiano Kimi Antonelli, ganador de la carrera Mercedes, es levantado por el piloto británico Lewis Hamilton (izquierda) y el técnico compuesto por equipos senior de carreras de Mercedes, Dean Hale, cuando el piloto holandés Max Verstappen, se une a la celebración en el podio al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá de 2026

El piloto italiano Kimi Antonelli, ganador de la carrera Mercedes, es levantado por el piloto británico Lewis Hamilton (izquierda) y el técnico compuesto por equipos senior de carreras de Mercedes, Dean Hale, cuando el piloto holandés Max Verstappen, se une a la celebración en el podio al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá de 2026

Primera victoria y primer campeonato en una misma temporada

Otro de los registros destacados de Antonelli es haber conseguido su primera victoria en un Gran Premio y su primer campeonato mundial durante una misma temporada.

El último piloto que había logrado esa combinación fue el finlandés Keke Rosberg, quien conquistó su primera carrera y el título en 1982. Sin embargo, ambos recorrieron caminos diferentes: Rosberg consiguió aquella corona con una sola victoria, mientras que Antonelli llegó a su consagración después de acumular nueve triunfos en el campeonato de 2026.

El primero en ganar el título en sus dos primeras temporadas desde Hamilton

Antonelli también siguió los pasos de Lewis Hamilton, precisamente el piloto al que sustituyó en Mercedes cuando el británico se marchó a Ferrari en 2025.

El italiano se convirtió en el primer piloto desde Hamilton en conquistar un campeonato mundial durante sus dos primeras temporadas en la Fórmula 1. El británico consiguió su primera corona en 2008, después de quedarse a las puertas en su extraordinaria campaña de debut.

Antonelli, por su parte, tuvo un recorrido diferente. Después de una primera temporada complicada, en la que no consiguió responder plenamente a las expectativas, dio un salto de calidad en su segundo año hasta convertirse en el referente de la parrilla.

La mayor remontada en la clasificación desde 2009

La evolución de Antonelli también quedó reflejada en los resultados. El italiano terminó séptimo en el campeonato de pilotos durante su temporada de debut, pero un año después escaló hasta la primera posición para conquistar la corona.

Ese salto de seis puestos representa la mayor progresión en la clasificación de un piloto durante una temporada en la que terminó proclamándose campeón desde 2009.

En aquella ocasión, el británico Jenson Button consiguió su único título mundial después de haber finalizado en el puesto 18 de la clasificación el año anterior, cuando todavía competía con Honda.

Con estos registros, Antonelli no solamente aseguró su lugar entre los grandes nombres de la Fórmula 1, sino que también confirmó que el futuro de la categoría tiene un nuevo protagonista.

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