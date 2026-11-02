lunes 2  de  noviembre 2026
MOTORES

Jefe de Ferrari tilda de "falta de respeto" el incidente entre Leclerc y Hamilton

Frédéric Vasseur, director de Ferrari en la Fórmula 1, no se guardó nada con respecto al incidente que involucró a sus dos pilotos en el Gran Premio de México

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MÉXICO.- El director de Ferrari, Frédéric Vasseur, calificó este domingo de "falta de respeto" el incidente protagonizado por sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en la salida del Gran Premio de México, una maniobra que acabó comprometiendo las opciones de victoria de la escudería italiana.

Hamilton, que partía desde la "pole position", y Leclerc, tercero en la parrilla, protagonizaron un intenso duelo en las tres primeras curvas del circuito.

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Rueda a rueda, ambos estuvieron al borde del contacto y Leclerc se vio obligado a pasar por la hierba. Los comisarios sancionaron al monegasco con cinco segundos, una penalización que allanó el camino hacia la victoria del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025.

Ferrari terminó, finalmente, con Hamilton segundo y Leclerc cuarto, después de haber ocupado las dos primeras posiciones en el arranque de la carrera.

"No es el resultado que uno espera, sobre todo cuando vas primero y segundo tras la primera curva. En México no ha habido un adelantamiento en 72 años, así que no esperas acabar segundo y cuarto", dijo Vasseur al micrófono de Canal+.

"Me cuesta digerirlo porque creo que es una falta de respeto hacia la marca, hacia toda la gente que trabaja, hacia los esfuerzos que hacemos", agregó.

"Conversaciones internas", pide Hamilton

"Hemos dado un verdadero paso adelante en términos de rendimiento, así que desperdiciar una victoria así es difícil. Todavía no he hablado con ellos, tendremos tiempo de verlo entre cuatro o seis ojos, pero de verdad se me ha quedado atravesado", lamentó el francés.

"Hay que tener presente que representamos una marca, a unos patrocinadores, que tenemos a 2.000 personas trabajando detrás de nosotros y que ellos (los pilotos) no corren para sí mismos, sino para toda esa gente", concluyó.

Hamilton, visiblemente contrariado tras la carrera y después de expresar su frustración por radio durante la prueba, también pidió una reflexión interna sobre lo sucedido.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Albert Park de Melbourne el 5 de marzo de 2026.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Albert Park de Melbourne el 5 de marzo de 2026.

"Fue un día difícil. Creo que teníamos el ritmo para ganar hoy, pero las cosas no salieron según lo previsto. Tenemos que mantener conversaciones serias internamente, eso seguro", señaló el siete veces campeón del mundo.

Leclerc, que cedió el liderato a Verstappen al cumplir la sanción, terminó cuarto después de perder posiciones frente a Hamilton y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) tras la reanudación posterior al accidente del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

"La penalización está clara. Ninguno de los dos hace la curva, frenamos los dos demasiado tarde. Mi objetivo era devolverle la posición a Lewis, pero Max (Verstappen) se metió entre nosotros, así que se volvió difícil. Lo vamos a hablar", declaró el monegasco a Canal+.

FUENTE: AFP

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