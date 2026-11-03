martes 3  de  noviembre 2026
Béisbol

Shohei Ohtani busca su quinto MVP y amenaza el récord histórico de Barry Bonds

Shohei Ohtani busca su quinto MVP de MLB en 2026. Junior Caminero y Yordan Álvarez también figuran entre los finalistas de la Liga Americana.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.&nbsp;

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. 

Vaughn Ridley / Getty Images / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Shohei Ohtani vuelve a estar entre los protagonistas de los premios individuales de las Grandes Ligas. La superestrella japonesa fue anunciada como finalista al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2026 y aspira a conquistar el quinto galardón de su carrera, una cifra que lo acercaría al récord histórico de Barry Bonds.

El astro de los Dodgers de Los Ángeles competirá por el reconocimiento de la Liga Nacional con Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, equipo que viene de conquistar la Serie Mundial.

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A sus 32 años, Ohtani busca convertirse en el primer jugador en ganar cuatro premios MVP consecutivos desde que consiguió las distinciones de 2023, 2024 y 2025, después de haber obtenido también el reconocimiento en 2021.

El japonés ha construido una trayectoria extraordinaria tanto con el bate como desde el montículo. Durante la temporada regular de 2026 conectó 30 cuadrangulares y registró una efectividad de 1.79 como lanzador, estadísticas que respaldan nuevamente su candidatura.

En caso de conseguir el premio, Ohtani alcanzaría cinco MVP y quedaría a dos del récord absoluto de Barry Bonds, quien acumuló siete distinciones entre 1990 y 2004, cuatro de ellas de manera consecutiva.

El reconocimiento también representaría una recompensa individual después de una decepcionante postemporada para los Dodgers, que vieron frustrado su intento de conseguir un tercer campeonato consecutivo tras ser barridos 4-0 por Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón en un juego contra los Marineros de Seattle, el 22 de septiembre de 2026.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón en un juego contra los Marineros de Seattle, el 22 de septiembre de 2026.

Caminero y Álvarez desafían en la Americana

La representación latinoamericana tendrá un protagonismo especial en la votación de la Liga Americana, donde aparecen dos figuras que compartieron el liderato de cuadrangulares entre los finalistas.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y el cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, conectaron 42 jonrones cada uno durante la campaña regular.

Caminero, de 23 años, además impulsó 101 carreras y viene de disputar su primera Serie Mundial, mientras que Álvarez, de 29, terminó con 106 remolcadas, cinco más que el dominicano.

El tercer candidato es el estadounidense Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, quien buscará quedarse con el reconocimiento frente a los dos representantes latinoamericanos.

Los ganadores de ambos premios serán anunciados el próximo 12 de noviembre, después de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

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