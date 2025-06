"Dembélé se merece el Balón de Oro", afirma su entrenador en Francia

Fútbol Vinicius no viaja a París tras saber que no va a ganar el Balón de Oro

Dembélé conquistó la Liga de Campeones europea con el PSG y fue elegido el mejor jugador del torneo continental. Con 33 goles y 15 asistencias fue el líder de la temporada del club de la capital francesa, que firmó además un triplete de títulos nacionales (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones).

"Por mí sí, al 100%", sentenció en una conferencia de prensa en el estadio de Stuttgart, escenario del duelo ante los españoles el jueves.

"Evidentemente estoy por Ousmane, porque es francés", afirmó, antes de puntualizar que no era un tema de debate muy de su agrado en la víspera de "un partido como el que tenemos este jueves".

Deschamps insistió en que el España-Francia no va a decidir el Balón de Oro, sino que solo será un punto más a tener en cuenta.

"Esta Liga de Naciones puede dar alguna indicación, el Mundial de Clubes también, pero con la temporada que (Dembélé) ha hecho...", sentenció.

Poco antes había comparecido en la sala de prensa del estadio de Stuttgart el defensa Ibrahima Konaté, que también apostó abiertamente por Dembélé.

"Hablamos mucho de Yamal y (Kylian) Mbappé, pero Dembélé ha hecho una temporada excepcional. Sinceramente, creo que el que se lo merece más es Ousmane Dembélé", dijo el jugador del Liverpool.

"Es ilógico pretender que todo se va a decidir en eso con el partido del jueves (...) Lo que ha hecho Ousmane en la temporada es excepcional. Digan que Ousmane se merece el Balón de Oro y punto", defendió.

No es una revancha

El seleccionador de Francia se negó a considerar la semifinal del jueves de la Liga de Naciones de la UEFA contra España como una revancha de la semifinal de la Eurocopa perdida ante ese rival hace casi un año, también en Alemania.

"No es una revancha de la Eurocopa, no me gusta hablar así. Un año es mucho tiempo. No voy a remontarme mucho a aquel partido. España fue superior, pero al mismo tiempo nos quedamos con la sensación de que no nos quedamos tan lejos. Mañana en el campo habrá algunos jugadores diferentes. Sobre todo, queremos jugar la final del domingo", señaló Deschamps en su conferencia de prensa en el estadio de Stuttgart.

