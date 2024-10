Organizador del Balón de Oro responde al "boicoteo" del Real Madrid

Fútbol Vinicius no viaja a París tras saber que no va a ganar el Balón de Oro

Convencido de que su atacante brasileño Vinicius no será el ganador del premio, pese a partir como favorito, el Real Madrid decidió no viajar a la capital francesa y no tendrá delegación en el Teatro del Châtelet.

Vinicius Júnior celebra tras marcar el primer gol de Brasil ante Paraguay en el partido por el Grupo D de la Copa América, el viernes 28 de junio de 2024, en Las Vegas. AP Foto/David Becker

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia de París.

¿Camino libre para Rodri?

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club dejan entrever que ni Vinicius, ni Dani Carvajal, ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City, Rodri. Vencedor de la Eurocopa 2024 con la 'Roja, el ibérico (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.

El Balón de Oro es atribuido por una votación de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ránking FIFA.

FUENTE: AFP