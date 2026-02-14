Deportistas acaban con preservativos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzaron el pasado 6 de febrero.

MILÁN.- Los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina han acabado con los 10.000 preservativos que la organización del evento ha distribuido gratuitamente en las zonas donde se alojan los atletas.

El Comité Olímpico Internacional ( COI ) confirmó el sábado que los atletas participantes en los Juegos, que comenzaron el 6 de febrero, han acabado con los 10.000 preservativos ofrecidos por la organización.

POLÉMICA ¿Mariah Carey cantó en directo o no en los Juegos Olímpicos?, organizadores se niegan a aclarar

Béisbol Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

"Son 10.000 para 2.800 atletas ¡Imagínense!", dijo con una gran sonrisa el portavoz del COI, Mark Adams, en la rueda de prensa diaria.

Mialitiana Clerc, una esquiadora alpina malgache de 24 años, explicó que los preservativos gratuitos ya se habían agotado rápidamente en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín, hace cuatro años.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (2) Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026. FRANCK FIFE / AFP

"No me sorprende tanto porque sé que en los Juegos Olímpicos de Invierno hay mucha gente que usa preservativos porque ya lo vi en Pekín", aseguró.

"Había muchas cajas en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos y cada día las cajas quedaban vacías", añadió Clerc, quien habló en la rueda de prensa como beneficiaria de una beca del COI.

Que hayan desaparecido los preservativos no es forzosamente sinónimo de que hayan sido utilizados: "Mucha gente los da a amigos de fuera de los Juegos a modo de regalo", apuntó la esquiadora.

Hace ya tiempo que las Villas Olímpicas donde se alojan los deportistas durante los Juegos tienen fama de ser un hervidero de encuentros sexuales entre competidores cargados de testosterona.

Sabalenka se baja del torneo en Dubái

Las N.1 y 2 mundiales, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, no competirán en el torneo WTA 1000 de Dubái (15-21 febrero), anunciaron los organizadores.

Sabalenka, que no ha vuelto a jugar desde su derrota en la final del Abierto de Australia contra la kazaja Elena Rybakina el pasado 31 de enero, dijo no sentirse "al 100%".

Por su parte, Swiatek, eliminada en cuartos en el torneo de Doha la semana pasada, justificó su ausencia con un "cambio de programación", según sus declaraciones en el comunicado de los organizadores.

"Nos vemos en Indian Wells", añadió la polaca en referencia al próximo torneo WTA 1000, que se disputará en California del 4 al 15 marzo.

En ausencia de las dos primeras clasificadas del ránking, la primera cabeza de serie del torneo de Dubái será Rybakina.

FUENTE: AFP