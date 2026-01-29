viernes 30  de  enero 2026
Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Dave Roberts, manager de los Dodgers, expresó su deseo de dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si MLB permite la participación de sus jugadores.

El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.&nbsp;

Mark Blinch/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Dave Roberts, actual manager de Los Angeles Dodgers, expresó públicamente su deseo de dirigir a la selección de béisbol de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, siempre y cuando Major League Baseball permita la participación de jugadores de Grandes Ligas en el torneo.

“Quiero dirigir al equipo olímpico. Eso es lo que quiero hacer. En Los Ángeles, quiero dirigir a ese equipo”, afirmó Roberts en declaraciones al periodista Dylan Hernandez del California Post.

El estratega de 53 años considera que su perfil lo convierte en un candidato natural para el puesto. Roberts creció y se formó en el sur de California, además de ser el actual dirigente del equipo más representativo de la ciudad sede de los Juegos.

“Estudié aquí. Dirijo a los Dodgers. Es algo obvio”, señaló.

Los Juegos Olímpicos de 2028 no serían la primera experiencia internacional de Roberts representando a su país. Como jugador, formó parte del equipo estadounidense que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1999, un antecedente que refuerza su vínculo con el béisbol internacional.

Históricamente, MLB no ha autorizado a sus jugadores a participar en los Juegos Olímpicos, debido a la coincidencia con la temporada regular. Sin embargo, el panorama podría cambiar para Los Ángeles 2028. Figuras estelares como Bryce Harper y Shohei Ohtani han manifestado su interés en competir en el evento, lo que ha incrementado el debate dentro de la liga.

El comisionado de MLB, Rob Manfred, reconoció recientemente que existe un mayor optimismo respecto a la participación de peloteros de Grandes Ligas en el torneo olímpico, un factor clave para que el béisbol tenga un nivel competitivo sin precedentes.

De concretarse la presencia de jugadores MLB, la candidatura de Dave Roberts para dirigir a Team USA ganaría aún más fuerza, especialmente por su experiencia, liderazgo y conexión directa con la ciudad de Los Ángeles.

