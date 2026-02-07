sábado 7  de  febrero 2026
¿Mariah Carey cantó en directo o no en los Juegos Olímpicos?, organizadores se niegan a aclarar

Luciendo un vestido invernal de cola plateado y blanco, Mariah Carey subió al escenario el viernes 6 para cantar en italiano Nel Blu, dipinto di Blu

Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia.

Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los organizadores de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno se negaron a desmentir las especulaciones de que Mariah Carey hizo playback durante su actuación.

Luciendo un vestido invernal de cola plateado y blanco, Carey subió al escenario el viernes 6 de febrero para cantar Nel Blu, dipinto di Blu, de Domenico Modugno en italiano, seguida de una de sus propias canciones, Nothing Is Impossible, pero muchos usuarios en las redes sociales afirmaron rápidamente que en varios momentos sus movimientos labiales no coincidían con la música, desatando así críticas.

Cuando se le preguntó directamente si Carey había hecho playback, la directora del espectáculo, Maria Laura Iascone, confirmó que se había realizado una grabación previa, pero se negó a decir si se había utilizado o si la cantante estadounidense había cantado en directo, reportó The Guardian.

"Durante todas las ceremonias, para mayor seguridad, siempre grabamos", dijo Iascone. "Pero esto es una práctica habitual a nivel internacional en eventos con transmisiones de alto nivel".

Sin embargo, insistió en que la actuación de Carey había sido "extraordinaria".

"La actuación de ayer fue realmente extraordinaria", dijo, "Fue fantástica y estamos muy satisfechos con los resultados. Las imágenes lo demuestran, porque hubo magia".

Asimismo, Iascone confirmó que Carey no había recibido pago alguno.

"Creemos que Mariah Carey estuvo excepcional, al igual que todos nuestros artistas", añadió. "No se le pagó por su participación, ya que esa era la condición para la ceremonia de apertura. Nos sentimos realmente honrados de haberla tenido con nosotros".

No obstante, usuarios en las redes sociales no tardaron en juzgar la actuación de la cantante de 56 años nacida en Huntington, Nueva York, e incluso compararla a la de Laura Pausini, reportó The Independent.

"Laura Pausini, gracias por hacer que esta aburrida ceremonia fuera un poco mejor después del desastroso playback de Mariah Carey", escribió una internauta en X después de que la artista italiana subiera al escenario tras la actuación de Carey.

“¿Mariah Carey es de ascendencia italiana? No entiendo por qué una cantante estadounidense está allí, a menos que sea muy popular en Italia”, preguntó otro usuario en la plataforma. “Normalmente, el país anfitrión solo presenta artistas de su propio país. Gran Bretaña tuvo a Bowie, Annie Lennox y otros… no recuerdo ningún cantante estadounidense”.

Otra persona coincidió y escribió: “Mariah Carey estaba haciendo playback descaradamente. Ni siquiera intentó disimularlo. Arruinó lo que hasta ahora había sido una ceremonia de apertura bastante decente”.

Los representantes de Mariah Carey aún no se han pronunciado al respecto.

Además de Carey y Pausini, Andrea Bocelli también actuó en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de invierno en el histórico estado San Siro, en Milán, Italia.

