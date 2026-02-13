viernes 13  de  febrero 2026
Conozca las mejores actuaciones de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

El mejor resultado para los latinos en unos Juegos Olímpicos de Invierno le pertenece a Argentina, que se quedó al pie del podio en bobsleigh en 1928

Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIVIGNO.- El esquiador Lucas Pinheiro Braathen entrará en liza el sábado en Milán-Cortina, donde llega como la gran esperanza de Brasil y Latinoamérica para conseguir su primera medalla de la historia en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Nacido en Oslo, pero representando al país de su madre desde 2024, Pinheiro Braathen competirá primero en el eslalon gigante del sábado y después el lunes en el eslalon, en ambas ocasiones en una de las pistas míticas del esquí alpino, la de Bormio (Lombardía, norte de Italia).

La imagen muestra la base central del Comité Olímpico Internacional en Lausana, el 28 de marzo de 2023.
Sudáfrica quiere organizar los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040
El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Antes de su participación, estas fueron las mejores actuaciones históricas para la región:

El mejor resultado: el bobsleigh argentino en St Moritz 1928

Argentina, el país latinoamericano que ha estado presente en más ediciones de los Juegos de Invierno con 21 de las 25 celebradas, es el que tiene también hasta ahora el mejor puesto histórico de la región, aunque para encontrarlo haya que retroceder en el tiempo casi un siglo.

Fue en la primera edición a la que acudió el país albiceleste, la de St Moritz 1928 en Suiza.

Entonces eran diez los deportistas argentinos presentes en esos Juegos, divididos en dos equipos de bobsleigh, capitaneados por Eduardo Hope y Arturo Gramajo.

Se quedaron al pie del podio, con el equipo de Hope en cuarto lugar y el de Gramajo en el quinto, en un evento donde Estados Unidos hizo doblete (oro y plata) y Alemania se quedó con el bronce.

Mejor resultado individual: la brasileña Isabel Clark en Turín 2006

El mejor resultado individual de un deportista latinoamericano es de una época mucho más reciente y precisamente fue en unos Juegos Olímpicos en Italia y en los Alpes: la brasileña Isabel Clark fue novena en el snowboard cross de Turín 2006, hace veinte años.

Clark, que ahora tiene 49 años y trabaja en Estados Unidos como instructora de esquí y snowboard, fue elegida como una de las embajadoras del Time Brasil en estos Juegos de Invierno, como uno de los referentes nacionales en los deportes de invierno.

"Me siento muy feliz por haber ayudado a comenzar ese proceso con mi actuación hace veinte años, que hasta el día de hoy es el mejor resultado de Brasil. Es un orgullo muy grande sentir que soy parte de esa historia y que ayudé a colocar el nombre de Brasil como un país importante en los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó recientemente, en palabras recogidas en la web del equipo olímpico de su país.

Mejor resultado en el esquí alpino: el chileno Thomas Grob en Nagano 1998

En el esquí alpino, considerado uno de los ejes de cada edición olímpica, el mejor puesto hasta el momento para un latinoamericano es el undécimo puesto del chileno Thomas Grob en la combinada (descenso y eslalon) de los Juegos de Nagano 1998.

Grob tenía entonces apenas 21 años y estuvo a punto de entrar en el Top 10, en una prueba que ganó el austríaco Mario Reiter.

La carrera de Grob no tuvo actuaciones muy destacadas después en grandes eventos y luego de su retirada siguió ligado al mundo de la nieve con la gestión de centros de esquí y la promoción de nuevos talentos.

FUENTE: AFP

