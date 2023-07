"Siempre hay un jugador al que batir. Carlos es un chico muy amable, que se comporta de manera muy madura para tener 20 años. Para alguien de su edad, lo que ha hecho es impresionante. Pero en lo que a mí me concierne, no necesito tener un Carlos (Alcaraz) enfrente, ni nadie en particular, para ese plus de motivación", declaró Djokovic, quien sumó su Grand Slam 23º en el Roland Garros. "Cuando llega un torneo del Grand Slam sé que tengo que ganar siete partidos para lograr el título. Así que, sea cual sea el jugador que está al otro lado de la red, no cambia nada para mí. Debo hacer lo que debo hacer. Casi toda mi atención está en mi cuerpo y mi mente, en mi juego, para intentar estar en un estado óptimo, para jugar mi mejor tenis en cada partido".

Djokovic de 36 años de edad, se le da muy bien jugar en césped, aunque en sus primeros pasos como tenista no había piso una cancha de grama.

"Nunca había jugado sobre césped antes de mis 17 años. Siempre soñé con ganar Wimbledon, siempre fue un objetivo. Desde que comencé en la hierba lo hice bien", aseguró Djokovic.

Obviamente, al conocer algo tarde el césped, tuvo sus altibajos, pero rápidamente elevó su nivel y lo dominó para ser uno de los más ganadores de la cita, solo por detrás del suizo Roger Federer, a quien podría empatar con un nuevo título.

"Entré en el Top 100 en Wimbledon (después de su derrota en tercera ronda en 2005). Luego, durante varios años, tuve problemas para elevar mi nivel de juego en el césped porque de manera natural tenía tendencia a deslizarme y la hierba no se presta a ello", reconoció.

Novak Djokovic (16).jpg Novak Djokovic celebra tras derrotar a Nick Kyrgios en la final de Wimbledon, el domingo 10 de julio de 2022. AP Foto/Alastair Grant

"He tenido que aprender a desplazarme en el césped, a jugar allí, a leer los rebotes, etc. Además, los torneos sobre césped son de lejos los menos numerosos en la temporada, al contrario que en los años 1940, 50 o 60, donde tres de los cuatro grandes se jugaban sobre césped. Ya no es así y es una superficie que requiere más tiempo de adaptación que las otras. En los últimos diez años he aprendido a adaptarme muy rápido a esta superficie, como prueban mis resultados, sobre todo porque he jugado muy poco en torneos preparatorios", explicó sobre su manera de estudiar el juego.

Con los 23 títulos de Grand Slam, Djokovic es el líder en la categoría masculina y el único que podría destronarlo en un corto tiempo sería Rafa Nadal, pero con sus lesiones y posible retiro para el próximo año, eso no parece que suceda.

"No me siento más relajado, no (sonrisa). Siempre tengo sed de victorias, de títulos del Grand Slam, de lograr otros éxitos en el tenis. Mientras tenga esta motivación sé que soy capaz de luchar al más alto nivel. Si esta motivación se disipa, entonces veré probablemente las cosas de manera diferente", reveló Djokovic.

Ahora, de resultar campeón en Wimbledon una vez más, Djokovic alcanzará a Margaret Court, como el tenista que lidera el número de títulos de Grand Slam entre ambas categorías.

"Apenas unos días después de Roland Garros pensaba ya en mi preparación para la hierba. A pesar del número de personas que vinieron a verme para felicitarme y subrayar ese éxito histórico, algo que evidentemente es agradable, muy halagador, mi mente estaba ya dirigida hacia Wimbledon. Es esa mentalidad la necesaria para mantener la intensidad. Si quieres tener de verdad una opción de ganar más títulos del Grand Slam, hay que mantener esta concentración y esta dedicación", finalizó Djokovic.

FUENTE: Con información de AFP