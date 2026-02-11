miércoles 11  de  febrero 2026
Djokovic renuncia por cansancio al torneo ATP 500 de Doha

El N.3 del mundo, Novak Djokovic, tenía previsto disputar en Doha su primer torneo tras perder ante Carlos Alcaraz en la final de Melbourne, Australia

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Novak Djokovic, reciente finalista del Abierto de Australia, no participará en el torneo ATP 500 de Doha (16-21 febrero) como consecuencia de una "importante fatiga", anunciaron este miércoles los organizadores de la prueba.

El N.3 del mundo tenía previsto disputar en Doha su primer torneo tras perder ante Carlos Alcaraz en la final de Melbourne el pasado 1 de febrero, una derrota que impidió que el serbio se convirtiera en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams.

El italiano Jannik Sinner celebra vencer al italiano Luciano Darderi en su partido individual masculino en el noveno día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne el 26 de enero de 2026. 
El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025. 
Esta baja también confirma que, a sus 38 años, Djokovic concentra sus esfuerzos en los torneos del Grand Slam y los Masters 1000. Su próximo certamen debería ser Indian Wells (4-15 de marzo).

Sí tienen previsto participar en Doha tanto Alcaraz como Jannik Sinner, los dos primeros clasificados del ránking, en lo que será su primer torneo tras Australia.

Burruchaga denuncia amenazas de apostadores

El tenista argentino Román Burruchaga, 104º del ránking de la ATP, reconoció que recibió amenazas de muerte la semana pasada durante su participación en el torneo Challenger de Rosario (Argentina).

Burruchaga de 24 años, cayó el domingo en la final del Challenger 125 de Rosario ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli, pero antes de ese partido recibió amenazas para que se dejase perder en semifinales contra el taiwanés Chin-Hsin Tseng.

A pesar de ello, Burruchaga venció al jugador asiático.

Este martes, tras ganar en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires al serbio Laslo Djere (91) por 6-2 y 6-4, contó que en Rosario vivió "días estresantes".

"Ojalá podamos encontrar una solución y frenar todo esto", pidió el hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga, autor del gol con el que Argentina se consagró campeón del mundo en México 1986.

"Lamentablemente son cosas que pasan y estamos bastante acostumbrados. Lo normalizamos, pero no debería ser así. Lo del otro día no es algo que suele pasar, fue algo más chocante y más anormal, por eso pasó lo que pasó. Espero que se pueda encontrar una solución", afirmó.

"Fue algo distinto porque me llegaron varios mensajes, con varios datos sobre mí, personales, por eso digo que fue más chocante", contó Burruchaga, que también mencionó el apoyo que recibió de la organización del torneo rosarino, que lo tranquilizó y ayudó para afrontar el partido ante Tseng.

"Cuando sucedió esto, hicimos la denuncia para que cancelen las apuestas y nosotros estar más tranquilos. Estuve custodiado el sábado y el domingo que jugué la final. Estuve en la comisaría, hablando con la fiscalía, cosas que no había vivido", añadió Burruchaga.

En el mismo torneo de Rosario también recibió amenazas el español Nikolas Sánchez Izquierdo minutos antes de su encuentro de segunda ronda frente al argentino Valerio Aboian, contra el que perdió en dos sets.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, por su lado, dijo al respecto el martes que "fue bastante fuerte lo de Rosario".

"Cuando pasó lo de Sánchez Izquierdo no querían decir nada, querían que fuera algo confidencial. Cuando vino la policía (al club) nosotros ya nos empezamos a dar cuenta de que algo estaba pasando", narró Cerúndolo.

"Todos los días recibimos amenazas, ya se volvió algo natural", señaló.

FUENTE: AFP

