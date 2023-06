Djokovic prefiere dejar a otros el debate del mejor de todos

Primero, algo de referencia: el campeonato ganado por Djokovic en la edición 2023 de Roland Garros, certificado con una victoria 7-6 (1), 6-3, 7-5 ante Casper Ruud el domingo, que incluyó un titubeante comienzo y luego un derroche de brillantez, representó el 23ero cetro de Grand Slam en su carrera.

Ningún otro hombre ha conseguido más. Después de perseguir el objetivo de acumular la misma colección de trofeos de sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal, el serbio ha quedado solo en lo más alto de la tabla histórica. Había estado empatado con Nadal tras alcanzar el 22 a inicios de año. Federer, quien se retiró el año pasado, tiene 20.

Volvamos a la pregunta. Durante muchos años, con los llamados “Tres Grandes” ejerciendo un dominio dictatorial en el tenis masculino, el debate se ha centrado en quién es el más grande de todos los tiempos — el “GOAT", el acrónimo de uso coloquial en inglés.

Federer tiene sus partidarios, al igual que Nadal. Y Djokovic también.

Para los que esgrimen números únicamente, Djokovic se ganó esa corona. Amén de la cuenta de grandes, es el dueño del récord de más semanas como número uno del ránking y ha ganado al menos dos veces cada uno de los torneos de la serie Masters 1000, mientras que a los otros les falta uno al menos (a Federer le faltó el título de Roma y Nadal nunca ha ganado el cetro de Miami).

djokov.jpg Novak Djokovic celebra el triunfo conquistado contra el español Carlos Alcaraz en París AFP / Emmanuel DUNAND

Hay quienes prefieren centrar la discusión en el estilo. Y hay otros que optan por prestar atención a otros factores.

Y hay una corriente de opinión que piensa que los tres se merecen ser elogiados y valorados equitativamente. No hay que tomar un bando.

Y esta fue la respuesta de Djokovic:

“La verdad es que no quiero decir que yo soy el mejor porque siento — lo he dicho antes — que es una falta de respeto hacia todos los grandes campeones en diferentes épocas de nuestro deporte que se jugó de una manera totalmente distinta al presente", dijo Djokovic el domingo, luciendo una chaqueta roja estampada con el '23' al frente. “Siento que cada gran campeón de su propia generación ha dejado una gran huella, un legado y despejó el camino para que podamos jugar este deporte en un escenario tan grande a nivel mundial”.

Apenas empezaba a explayarse.

“Así que dejo ese tipo de discusiones sobre quién es el más grande para otros”, añadió el serbio de 36 años. “Desde luego tengo mucha fe y confianza en lo que soy capaz de hacer. Este trofeo es otra confirmación de la calidad del tenis que puedo prodigar”.

También recordó que en el pasado ha resaltado la importancia de los cuatro grandes — el Abierto de Australia (10 veces campeón del mismo), el Abierto de Francia (tres), Wimbledon (siete) y el US Open (tres).

Los catalogó como “las mayores prioridades en mi lista, no solo en esta temporada sino para cualquiera, especialmente en esta etapa de mi carrera”, prosiguió.

Novak Djokovic (14).jpg Novak Djokovic celebra tras derrotar a Casper Ruud en la final del Abierto de Francia, el domingo 11 de junio de 2023, en París. AP Foto/Christophe Ena

Sobre su desteñido nivel en los torneos de arcilla previos a la cita de París. De que es un tenista diferente una vez que toca jugar con el formato del mejor a cinco sets en los grandes (“Tiene un software programado en su cabeza que enciende cuando llega a un Grand Slam”, explicó su entrenador, Goran Ivanisevic). Sobre la presión y expectativas propias y externas que afronta en la antesala de un torneo. Sobre las sensaciones de satisfacción, alivio, orgullo y deber cumplido tras ganar.

Fue cuando Djokovic cambió de dirección.

Aunque nadie le preguntó sobre su futuro, habló sobre lo que se asoma más adelante, claramente indicando que busca incrementar su cosecha de títulos.

“El viaje aún no acaba. Siento que, si estoy ganando Slams, ¿por qué siquiera me tengo que poner a pensar en terminar mi carrera que ya lleva 20 años?”, señaló Djokovic. "Todavía me siento motivado e inspirado para disputar con mi mejor tenis estos torneos, los Grand Slams. Los torneos que más cuentan en la historia de nuestro deporte.

Disparó casi 500 palabras a una pregunta tan concisa. Recuerden está a mitad de camino de completar el Grand Slam en una misma temporada, algo que ningún hombre ha logrado desde 1969. El siguiente grande comenzará en el césped del All England Club, en las afueras de Londres, el 3 de julio.

Djokovic cerró añadiendo seis palabras adicionales que sirven de advertencia para sus rivales: “Estoy esperando ansioso, ya mismo, Wimbledon".

FUENTE: AP