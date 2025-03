Djokovic se reúne con Bon Jovi previo a su estreno en el Abierto de Miami

"Digamos que estoy en búsqueda de encontrar el nivel deseado de tenis", señaló Djokovic, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la ATP. "No he jugado en mi mejor versión, ni siquiera cerca de ella, en Indian Wells y en Doha. Después de que me retiré en las semifinales en Australia, no he podido encontrar esa calidad de tenis que estoy buscando", añadió.

El veterano aseguró, sin embargo, que no se trata de una falta de esfuerzo, pues ha trabajado constantemente en recuperar el ritmo de juego que lo ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y en un eterno favorito a ganar cualquier torneo en el que participe.

"He estado trabajando duro, dándolo todo en las canchas de práctica. Eventualmente va a llegar, eso lo sé", continuó. "Esperemos que sea aquí. Jugué muy bien en Australia, pensé que tenía un buen chance de conseguir el título en Melbourne. Es desafortunado que haya terminado para mí de la forma en la que acabó".

Al borde de la historia

Djokovic está a solo un cetro más de capturar el número 100 de su carrera en el tour. De ganar su séptimo trofeo en Miami, rompería su empate actual con Andre Agassi de más campeonatos en el evento.