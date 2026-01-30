viernes 30  de  enero 2026
Djokovic sorprende a Sinner y avanza a la final en Australia

El serbio Novak Djokovic, de 38 años, no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

AFP / Matthew Stockman
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Novak Djokovic aspirará el domingo a un histórico 25º título del Grand Slam después de clasificarse este viernes a la final del Abierto de Australia al vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número dos mundial, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio, de 38 años, no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

El serbio Novak Djokovic reacciona después de un punto contra el checo Tomas Machac durante su partido individual masculino en el sexto día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 17 de enero de 2025. 
Djokovic supera sin inconvenientes su primera prueba en el Abierto de Australia
El italiano Jannik Sinner durante una práctica antes del Abierto de Australia, el 7 de enero de 2025.
Sinner y Djokovic cumplen y se unen a Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia

El murciano, número uno del mundo, será precisamente su rival por el título en Melbourne tras haber superado en un épico duelo también este viernes e igualmente en cinco sets al alemán Alexander Zverev (3°), en su caso por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

Djokovic tiene ahora una cita con la historia: es el hombre que más grandes tiene en su palmarés (24), los mismos que logró la australiana Margaret Court durante su carrera.

La propia Court, que tiene ahora 83 años, estaba presente en el Rod Laver Arena este viernes para seguir esta apasionante semifinal.

En caso de levantar el trofeo el domingo, que sería su duodécimo en el Abierto de Australia, Djokovic lograría el ansiado 25º Grand Slam, un objetivo que persigue desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023.

Desde entonces solo había llegado a la final en esa derrota contra Alcaraz en Wimbledon 2024. En la temporada de 2025 había hecho pleno de cuatro semifinales en los cuatro grandes, pero sin poder llegar al último partido.

Gran susto en cuartos de final

En este Abierto de Australia, Djokovic tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz, de 22, en una final.

Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio.

FUENTE: AFP

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
Los nominados a las principales categorías de los Grammy