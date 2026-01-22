Sinner y Djokovic cumplen y se unen a Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia

El italiano Jannik Sinner durante una práctica antes del Abierto de Australia, el 7 de enero de 2025.

MELBOURNE.- Novak Djokovic y Jannik Sinner no tuvieron que forzar este jueves para clasificarse a la tercera ronda del Abierto de Australia , en una jornada sin grandes sorpresas tampoco en el cuadro femenino.

Las estadounidenses Amanda Anisimova , Jessica Pegula y la vigente campeona Madison Keys avanzaron, al igual que la polaca Iga Swiatek .

Djokovic y Sinner pasan el rodillo

"Antier no sabía mucho de él, pero nunca subestimo a nadie", declaró Djokovic al término de un partido que dominó de principio a fin ante el italiano Francesco Maestrelli (141º del mundo) por 6-3, 6-2, 6-2.

En Melbourne, el serbio de 39 años sueña con elevar a 25 su récord de títulos de Grand Slam. Si quiere estar en octavos de final deberá batir al neerlandés Botic Van De Zanschulp (75º).

La victoria de este jueves eleva a 101 el número de partidos ganados por Djokovic en el Abierto de Australia, donde ostenta el récord de diez títulos, y ya está a sólo una victoria del récord de Roger Federer en el primer 'Majeur' del año.

Sinner, por su parte, encadenó su 17ª victoria, ante el australiano James Duckworth (88º del mundo).

El cuádruple campeón de Grand Slam no tuvo que exprimirse para acceder a tercera ronda, sellando su victoria en algo menos de dos horas (6-1, 6-4, 6-2).

"Estoy en plena forma en este momento (...) El cuerpo se siente bien y en lo mental es un buen momento", aseguró Sinner desde la pista.

"Los primeros torneos siempre son un poco especial, más aún aquí, que es un Grand Slam, y siempre ha sido un torneo especial para mí", afirmó.

En tercera ronda se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri (85 del mundo).

Otro veterano que sabe lo que es ganar el Abierto de Australia, Stan Wawrinka, de 40 años, se clasificó a tercera ronda al derrotar al joven francés Arthur Gea (198º) 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10/3) al término de un pulso de 4 horas y 33 minutos.

Con el apoyo de un público entregado a su causa y beneficiado por las temperaturas suaves de este jueves, quinta jornada del torneo, el suizo (139º), campeón en Melbourne en 2014, sacó fuerzas para imponerse a un jugador al que casi dobla en edad (21 años).

Tres veces ganador de Grand Slam (también Roland Garros 2015 y US Open 2016) en pleno dominio del "Big 3" (Federer-Nadal-Djokovic), Wawrinka no superaba la primera ronda en Australia desde 2021.

Ahora buscará acceder a octavos ante Taylor Fritz (9º).

El único argentino en liza este jueves, Sebastián Báez (35º), perdió ante el italiano Luciano Darderi (25º) por 6-3, 1-6, 6-4, 6-3.

Las estadounidenses avanzan

En el cuadro femenino, Keys, vigente campeona, y Pegula se clasificaron sin mayores problemas eliminando a dos compatriotas.

La primera, N.9 del mundo, dominó a Ashlyn Krueger (62º) por 6-1, 7-5 y se enfrentará a la checa Karolina Pliskova (1.057ª).

Esta última, finalista en Wimbledon en 2021 y antigua N.1 del mundo, no jugaba en el circuito principal desde su baja antes de segunda ronda del US Open 2024 debido a una lesión de tobillo. Tuvo que pasar por el quirófano en dos ocasiones y sólo había disputado tres partidos en el circuito secundario al final de la temporada pasada, antes de acudir a Melbourne.

Pegula (6ª) batió a McCartney Kessler (37ª) por 6-0, 6-2 y se opondrá a la rusa Oksana Selekhmetova (101ª), que batió a la española Paula Badosa (26ª).

Pegula ya ha disputado en tres ocasiones los cuartos de final en Melbourne (2021, 2022, 2023), pero su mejor resultado en Grand Slam es la final perdida en 2024 en el US Open.

Luego de una primera ronda con cierta complicación, la N.2 del mundo, Swiatek, se mostró más cómoda ante la checa Marie Bouzkova (44ª), a la que se impuso por 6-2, 6-3.

"Las condiciones no eran fáciles, con mucho viento. Así que estoy contenta de haberme adaptado bien", comentó la polaca con seis títulos del Grand Slam, pero que aún no ha disputado ninguna final en Melbourne.

FUENTE: AFP