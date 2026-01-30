viernes 30  de  enero 2026
TENIS

Alcaraz sobrevive a los calambres y a Zverev en épica semifinal en Australia

El español Carlos Alcaraz llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, pero consiguió una victoria por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Otro partido de Carlos Alcaraz para la historia: la estrella española, número 1 del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos al alemán Alexander Zverev (N.3) por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set, pero protagonizó una impresionante reacción.

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.
TENIS

Los favoritos vuelven a cumplir en Australia: Alcaraz y Sabalenka avanzan
El italiano Jannik Sinner durante una práctica antes del Abierto de Australia, el 7 de enero de 2025.
TENIS

Sinner y Djokovic cumplen y se unen a Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia

El domingo buscará el título en Melbourne ante el italiano Jannik Sinner (N.2) o el serbio Novak Djokovic (N.4), que se miden este viernes en la segunda semifinal.

Sinner es el defensor del título y se ha medido a Alcaraz en las finales de los tres anteriores torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic aspira a un undécimo título en el Abierto de Australia y el vigesimoquinto grande de toda su carrera, lo que constituiría un récord absoluto.

Récord de precocidad

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés.

Con 22 años y 272 días (el domingo, fecha de la final), superará al estadounidense Jim Courier, que tenía 22 años y 321 días cuando consiguió llegar a la final de Wimbledon en 1993 y culminar así su pleno de las cuatro finales del Grand Slam.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ESPN Tenis (@espntenis)

Si gana el título, Alcaraz se convertirá en el más joven de la historia en levantar los cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon, Estados Unidos) y en el más joven de la era Open (desde 1968) en conseguir siete títulos del Grand Slam, por delante del sueco Björn Borg, que tenía 23 años y 4 días cuando logró el séptimo, en Roland Garros 1979.

Apoteosis final

"Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca. Ya había estado en una situación así antes, así que sabía que debía poner todo el corazón en el partido, luchar hasta la última bola. Estoy muy orgulloso por cómo he luchado y cómo he remontado", declaró Alcaraz después de su victoria.

"Estoy feliz por mi primera final en Melbourne, es algo que he buscado mucho. Están siendo dos semanas fantásticas para mí, pero hoy me gustaría quedarme con el apoyo del público, sus ánimos me han llevado adelante en cada punto. Estoy muy agradecido", apuntó en su mensaje al público desde la pista.

Durante mucho tiempo, parecía imposible que el tenista murciano ganara el partido por sus calambres, que le impedían plegar las piernas de la manera habitual.

Alcaraz había ganado los dos primeros sets, muy disputados y el segundo de ellos decidido en el "tie-break", pero el alemán reequilibró llevándose el tercero y el cuarto, en ambos casos igualmente en el "tie-break".

En el quinto y decisivo set, Zverev consiguió quebrar de inicio el servicio a Alcaraz y llevó las riendas, manteniendo una ventaja que parecía destinarle al triunfo, todavía más cuando se puso con 5-3 a favor, a apenas un juego de culminar su remontada.

Zverev, triste y enfadado

Contra las cuerdas, Alcaraz evitó el abismo encadenando cuatro juegos ganados y llevándose el choque con un 7-5, culminando un partido para la historia.

Zverev, que ha disputado en su carrera tres finales del Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2020, Roland Garros 2024 y Abierto de Australia 2025), tendrá que seguir esperando para apuntar el primer grande en su palmarés.

El jugador alemán se mostró especialmente enfadado con que se permitiera a Alcaraz ser masajeado en un parón médico.

"Tenía calambres, normalmente no se da un tiempo muerto por calambres. No puedo hacer nada, no es mi decisión, pero no me gusta. En la pista le dije al árbitro que eso era una estupidez. No quiero hablar mucho de eso ahora porque ha sido una de las mejores batallas que he tenido en Australia y no quiero hacer polémica de eso", declaró.

FUENTE: AFP

Temas
