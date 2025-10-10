viernes 10  de  octubre 2025
Béisbol

Dodgers avanzan a la NLCS tras un error histórico de los Filis; los Cubs fuerzan el Juego 5 ante Brewers

Los Dodgers avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras un error de Orion Kerkering que selló la eliminación de los Filis.

Orion Kerkering #50 de los Filis de Filadelfia no pudo fildear un rodado bateado por Andy Pages #44 de los Dodgers de Los Ángeles durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 9 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Ronald Martinez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Los Angeles Dodgers avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) con una victoria por 2-1 en entradas extras sobre los Filis de Filadelfia, en un dramático final decidido por un error de lanzamiento del relevista Orion Kerkering durante el Juego 4 de la NLDS.

Con dos outs y las bases llenas en la undécima entrada, Kerkering obligó a Andy Pages a conectar un rodado de vuelta al lanzador. Sin embargo, en lugar de lanzar a primera base para cerrar el inning, intentó forzar la jugada en el plato y tiró desviado, permitiendo la carrera de la victoria y el pase de los Dodgers.

“Me quedo con la lección. Esto realmente apesta ahora mismo”, dijo un afectado Kerkering, de 24 años, tras el encuentro.

Solo el segundo error que decide una serie en la historia de los playoffs

El fallo de Kerkering es apenas el segundo en la historia de la MLB que pone fin a una serie de postemporada por un error de campo. El primero fue en 2016, cuando Rougned Odor falló una doble jugada que permitió la victoria de los Toronto Blue Jays sobre los Texas Rangers en la ALDS.

“Se dejó llevar por el momento. Ha sido clave para nosotros todo el año. Ganamos y perdemos como equipo”, declaró el manager de los Phillies, Rob Thomson.

El triunfo marcó la tercera vez en la historia que los Dodgers sellan una serie con un walk-off (tras 1978 NLCS y 2021 NLWC). Con esta victoria, Los Angeles llega a su octava NLCS en los últimos 13 años, donde enfrentarán al ganador entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs.

“Corría por mi vida”, bromeó Hyeseong Kim, el corredor emergente que anotó la carrera definitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dodgers/status/1976463683569234371?t=KHEYljW1vAWZ5ezgcSBEaw&s=19&partner=&hide_thread=false

Duelo de lanzadores: Glasnow brilló en la lomita

El juego fue una batalla de pitcheo. Tyler Glasnow y tres relevistas de los Dodgers permitieron solo una carrera en cuatro hits, con 12 ponches y cuatro boletos. Por su parte, el dominicano Cristopher Sánchez y el bullpen de Filadelfia también cumplieron, concediendo dos carreras en siete hits.

Aun así, el error final selló el destino de los Filis, que quedaron eliminados en la NLDS por tercer año consecutivo desde su aparición en la Serie Mundial 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PitchingNinja/status/1976608604842279281?t=4Bo_-LIR3ykYSwNwDFgSJA&s=19&partner=&hide_thread=false

Los Cubs fuerzan el Juego 5 tras aplastar a los Brewers

En el otro frente de la Liga Nacional, los Chicago Cubs derrotaron 6-0 a los Milwaukee Brewers en el Juego 4 de la NLDS, igualando la serie y forzando un decisivo quinto partido el sábado en Milwaukee.

El abridor Matthew Boyd lanzó pelota de dos hits hasta el quinto inning, respaldado por un bullpen que contuvo a la ofensiva de los Brewers. Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron cuadrangulares, desatando la euforia de los más de 41,000 aficionados en el Wrigley Field.

“Le debía algo a la afición. Necesitábamos este juego”, afirmó Happ, quien había tenido un bajo rendimiento en la postemporada.

Los Cubs, que habían perdido los dos primeros partidos en Milwaukee, resurgieron con fuerza y ahora buscan sorprender al mejor equipo de la temporada regular (97-65) para citarse con los Dodgers en la NLCS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1976501493290369337?t=S3_HK1HlK8XSZ_pJNfDS2A&s=19&partner=&hide_thread=false

Así queda el panorama de la Liga Nacional

Dodgers: Clasificados a la NLCS, esperan rival.

Cubs vs. Brewers: Serie empatada 2-2, con el Juego 5 en Milwaukee el sábado.

El ganador enfrentará a Los Angeles por el pase a la Serie Mundial 2025.

