viernes 3  de  octubre 2025
Béisbol

Playoffs MLB 2025: Dodgers-Phillies, Yankees-Blue Jays y todas las llaves de la Serie Divisional

Los Playoffs de la MLB 2025 entran en su fase más emocionante: la Serie Divisional. Ocho equipos siguen en la carrera por conquistar la Serie Mundial 2025"Playoffs MLB 2025

Austin Wells #28 y Cody Bellinger #35 de los Yankees de Nueva York celebran tras vencer 4-0 a los Medias Rojas de Boston en el tercer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 2 de octubre de 2025 en el Bronx de Nueva York.&nbsp;

Austin Wells #28 y Cody Bellinger #35 de los Yankees de Nueva York celebran tras vencer 4-0 a los Medias Rojas de Boston en el tercer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 2 de octubre de 2025 en el Bronx de Nueva York. 

Ishika Samant/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Playoffs de la MLB 2025 entran en su fase más emocionante: la Serie Divisional. Ocho equipos siguen en la carrera por conquistar la Serie Mundial 2025, tras una ronda de Comodines que dejó drama, emoción y tres eliminatorias definidas en el tercer juego.

Equipos clasificados a la Serie Divisional MLB 2025

Liga Nacional (NLDS)

Los Angeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies

Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers

Liga Americana (ALDS)

New York Yankees vs. Toronto Blue Jays

Seattle Mariners vs. Detroit Tigers

Dodgers vs. Phillies: poder ofensivo vs. presión en playoffs

Los Dodgers barrieron a Cincinnati con un ataque de 18 carreras en dos juegos, liderados por Mookie Betts y Freddie Freeman. Ahora se enfrentan a los Phillies, expertos en octubre con nombres como Bryce Harper, Trea Turner y Zack Wheeler. Una serie cargada de talento y tensión.

Cubs vs. Brewers: rivalidad divisional renovada

Los Cachorros llegan en modo supervivencia tras eliminar a los Padres, y dependen de su defensa y bateo oportuno. Del otro lado, los Cerveceros cuentan con un pitcheo de élite gracias a Corbin Burnes y Freddy Peralta. Rivalidad directa de la División Central que promete máxima intensidad.

Yankees vs. Blue Jays: duelo de poder en el Este

Los Yankees eliminaron a Boston con grandes actuaciones de Aaron Judge y Gerrit Cole. Ahora chocan contra los Blue Jays, liderados por Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette. Dos ofensivas explosivas que pueden extender la serie al máximo.

Mariners vs. Tigers: experiencia contra juventud

Los Marineros de Seattle, líderes de la Liga Americana, confían en un bullpen sólido y en su consistencia. Enfrente estarán los Tigres de Detroit, la gran sorpresa de la postemporada, un equipo joven e intrépido que ya sorprendió a Cleveland.

Calendario de la Serie Divisional MLB 2025

Dodgers vs. Phillies: del 4 al 11 de octubre (TBS)

Cubs vs. Brewers: del 4 al 11 de octubre (TBS)

Yankees vs. Blue Jays: del 4 al 10 de octubre (Fox/FS1)

Mariners vs. Tigers: del 4 al 10 de octubre (Fox/FS1)

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) arranca el 12 de octubre.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) comienza el 13 de octubre.

La Serie Mundial 2025 inicia el 24 de octubre por Fox.

Los Playoffs MLB 2025 están repletos de rivalidades clásicas, estrellas en su mejor momento y equipos que buscan sorprender. Desde el poderío de Dodgers y Yankees, hasta la garra de Phillies y la juventud de Tigres, esta postemporada promete béisbol de alto voltaje.

