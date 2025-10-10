viernes 10  de  octubre 2025
FÚTBOL

Ancelotti afronta partidos de Brasil en Asia como una "oportunidad para mejorar"

El entrenador de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que "Asia es una escuela de fútbol que ha progresado mucho"

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

Mauro PIMENTEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEÚL.- El entrenador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, consideró este jueves que los amistosos ante Corea del Sur y Japón son "una oportunidad de mejorar" de cara al Mundial de 2026.

Brasil, clasificado al torneo, hizo una irregular eliminatoria, que cerró en septiembre con un triunfo ante Chile (3-0) y una derrota frente a Bolivia (1-0).

"(Asia) es una escuela de fútbol que ha progresado mucho. Nos gusta jugar estos dos partidos, que van a ser difíciles (...). Es importante, porque podría pasar que en la Copa del Mundo tengamos que enfrentarnos a ellos", dijo Ancelotti en rueda de prensa en Seúl, donde la Canarinha jugará el viernes con Corea del Sur.

El próximo martes, en Tokio, el gigante sudamericano se medirá con Japón.

"Todos nosotros pensamos en un objetivo que tiene que ser claro: ganar la Copa del Mundo. No quiero jugadores que vayan a la Copa a ser los mejores del torneo, tienen que ir a ganar", comentó Ancelotti en referencia a la conformación del plantel de cara al Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

El exentrenador del Real Madrid contará en esta doble fecha de amistosos con regresos de categoría, como Rodrygo o Éder Militão, a quienes dirigió en su etapa como técnico merengue.

"La selección brasileña tiene una base muy amplia (...) y estoy convencido de que vamos a preparar un ambiente muy positivo", manifestó.

El italiano celebró el retorno de Militão tras graves lesiones de rodilla. El central jugó sus últimos partidos con la camiseta verdeamarela en junio de 2024.

"Volvió" y "está mostrando en el Real Madrid su mejor versión", expresó el estratega. "Es un jugador muy importante, aunque contra él está la competencia muy alta que hay en la posición".

Variantes en el arco

Ancelotti confirmó a sus titulares en la portería ante la baja de Alisson por lesión: Bento custodiará el arco ante Corea del Sur y Hugo Souza, en su debut como internacional, lo hará frente a Japón.

Encargado de llevar la cinta de capitán ante la ausencia de Marquinhos, el mediocampista Casemiro apuntó que para Brasil serán partidos ante rivales de "alto nivel" para ir ganando "sintonía" y "conexión" como equipo.

FUENTE: AFP

