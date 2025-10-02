Shohei Ohtani listo para desafiar a la historia en playoffs

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025.

Los Ángeles Dodgers confirmaron que su superestrella Shohei Ohtani será el abridor en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) frente a los Philadelphia Phillies , según informó Dave Roberts, mánager del equipo angelino. El partido se disputará este viernes en el Citizens Bank Park de Filadelfia .

El actual MVP de la Liga Nacional iba a debutar como lanzador en la Serie de Comodines si la eliminatoria frente a los Cincinnati Reds llegaba a un decisivo Juego 3. Sin embargo, los Dodgers liquidaron la serie en dos encuentros, donde Ohtani brilló con el bate:

3 hits en 9 turnos al bate.

2 cuadrangulares.

4 carreras impulsadas.

Con su ofensiva respondió en momentos clave, pero ahora tendrá la oportunidad de mostrar su impacto en la lomita.

Shohei Ohtani (23).jpg El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025. AFP

Los números de Ohtani en la temporada 2025

Últimas tres aperturas

0 carreras limpias permitidas.

8 hits en contra.

18 ponches y solo 2 boletos en 14.2 entradas.

Balance en temporada regular

Récord: 1-1.

Efectividad (ERA): 2.87.

WHIP: 1.04.

Total de aperturas: 14.

Un desempeño que ilusiona a la afición angelina de cara al reto frente a la ofensiva de Filadelfia, liderada por Kyle Schwarber.

El duelo en la loma: Ohtani vs. Cristopher Sánchez

Los Phillies enviarán al zurdo Cristopher Sánchez como abridor del Juego 1. Ohtani ya tiene historial frente a él:

4 hits en 16 turnos de por vida.

2 impulsadas.

Además de lanzar, el japonés seguirá aportando como bateador designado, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la ronda divisional.

El reto del bullpen de los Dodgers

Aunque Ohtani llega en gran forma, la preocupación principal para Los Ángeles sigue siendo su bullpen, que mostró inconsistencia en la Serie de Comodines frente a los Reds. La efectividad del relevo será clave si el abridor no logra cubrir entradas profundas.