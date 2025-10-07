martes 7  de  octubre 2025
Béisbol

Venezolano Jackson Chourio hace historia en la postemporada

El venezolano Jackson Chourio sigue brillando con los Cerveceros de Milwaukee y establece un nuevo récord en la postemporada MLB 2025

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.&nbsp;

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 

Michael Reaves/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El joven venezolano Jackson Chourio continúa dejando huella en su primera postemporada en la MLB. En el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el jardinero de 20 años conectó un jonrón de tres carreras ante un lanzamiento de 101.4 mph de Daniel Palencia, estableciendo un nuevo récord en la era del seguimiento de lanzamientos (Statcast) para un cuadrangular en playoffs.

Con este batazo, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-3 a los Cachorros de Chicago, tomando ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco, y quedando a una sola victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

Lee además
El chef Jesús, también conocido como chef Yisus. 
FAMOSOS

Chef Yisus niega romance con Elizabeth Gutiérrez
El uruguayo Ronald Araújo (arriba), del Barcelona, cabecea el balón por encima del venezolano Salomón Rondón, del Oviedo, durante un partido, el 25 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Venezolano Salomón Rondón comanda el primer triunfo del Oviedo fuera de casa
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/peterappel23/status/1975390998651125857?t=iUH_nQMVBt73gWwQW4SO4w&s=19&partner=&hide_thread=false

Chourio suma ya seis carreras impulsadas en dos juegos, además de cuatro hits en seis turnos, con dos anotadas y un doble, convirtiéndose en una de las sensaciones de la postemporada.

“Ese swing fue impresionante. Está demostrando por qué es uno de los talentos más prometedores del béisbol”, destacó el mánager Pat Murphy tras el encuentro.

Andrew Vaughn también aportó con otro jonrón de tres carreras, mientras que William Contreras rompió el empate con un batazo solitario en la tercera entrada. Milwaukee busca su primera serie ganada desde 2018, cuando llegó hasta el Juego 7 de la NLCS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1975392158346871251?t=yqk9LP1INPpBSrL-x8VLGQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Dodgers derrotan a los Filis y acarician otra Serie de Campeonato

Los Los Angeles Dodgers también dieron un paso firme hacia la Serie de Campeonato al vencer 4-3 a los Filis de Filadelfia en el Juego 2. El zurdo Blake Snell fue la figura del encuentro, lanzando seis entradas de un solo hit y nueve ponches, una actuación histórica al convertirse en el primer lanzador con cuatro juegos de postemporada con nueve o más ponches y menos de dos hits permitidos, según Opta Stats.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dodgers/status/1975429625460478247?t=PD21db6b1I2NDOma1zztrQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Los Dodgers armaron un rally de cuatro carreras en la séptima entrada, aprovechando la salida del abridor Jesús Luzardo, quien había retirado a 18 bateadores consecutivos.

“Fue un gran juego de béisbol. Logramos mantener el impulso y ahora tenemos la oportunidad de cerrar en casa”, dijo el mánager Dave Roberts.

Pese a la reacción tardía de los Filis, que anotaron tres veces entre el octavo y noveno inning, la defensa de Freddie Freeman selló la victoria con una jugada espectacular en la inicial.

Con la serie 2-0 a favor de Los Ángeles, los actuales campeones de la Serie Mundial regresan a casa buscando cerrar el pase a su cuarta NLCS desde 2020.

Lo que viene

Juego 3 Brewers vs. Cubs: miércoles en el Wrigley Field (Milwaukee lidera 2-0).

Juego 3 Dodgers vs. Filis: miércoles en Los Ángeles (Dodgers lideran 2-0).

Ambos equipos podrían sellar su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una sola victoria más.

Temas
Te puede interesar

El venezolano Carlos Mendoza continuará como mánager de los Mets en 2026

Para Rodrygo, reencuentro con Ancelotti en Brasil "es un placer"

¿Hora del retiro? LeBron James enciende la NBA tras anunciar una "decisión" para este martes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

Te puede interesar

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Estudiantes se preparan para el futuro. 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

La alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves inaugura oficialmente el centro de operaciones. 
OBSERVADOS 24/7

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real