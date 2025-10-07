Venezolano Jackson Chourio hace historia en la postemporada

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

El joven venezolano Jackson Chourio continúa dejando huella en su primera postemporada en la MLB . En el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional , el jardinero de 20 años conectó un jonrón de tres carreras ante un lanzamiento de 101.4 mph de Daniel Palencia, estableciendo un nuevo récord en la era del seguimiento de lanzamientos (Statcast) para un cuadrangular en playoffs.

Con este batazo, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-3 a los Cachorros de Chicago , tomando ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco, y quedando a una sola victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/peterappel23/status/1975390998651125857?t=iUH_nQMVBt73gWwQW4SO4w&s=19&partner=&hide_thread=false Jackson Chourio in the Playoffs:



9-17 (.529 AVG)

3 HR, 1 2B, 9 RBI, 1 SB

Only 1 strikeout



21 year old with ICE IN HIS VEINS pic.twitter.com/u4pHQIk6DJ — Peter Appel (@peterappel23) October 7, 2025

Chourio suma ya seis carreras impulsadas en dos juegos, además de cuatro hits en seis turnos, con dos anotadas y un doble, convirtiéndose en una de las sensaciones de la postemporada.

“Ese swing fue impresionante. Está demostrando por qué es uno de los talentos más prometedores del béisbol”, destacó el mánager Pat Murphy tras el encuentro.

Andrew Vaughn también aportó con otro jonrón de tres carreras, mientras que William Contreras rompió el empate con un batazo solitario en la tercera entrada. Milwaukee busca su primera serie ganada desde 2018, cuando llegó hasta el Juego 7 de la NLCS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1975392158346871251?t=yqk9LP1INPpBSrL-x8VLGQ&s=19&partner=&hide_thread=false Jackson Chourio has 9 RBI in his first 5 career #Postseason games!



He's only 21 years old pic.twitter.com/5n8xOaQ4Eu — MLB (@MLB) October 7, 2025

Dodgers derrotan a los Filis y acarician otra Serie de Campeonato

Los Los Angeles Dodgers también dieron un paso firme hacia la Serie de Campeonato al vencer 4-3 a los Filis de Filadelfia en el Juego 2. El zurdo Blake Snell fue la figura del encuentro, lanzando seis entradas de un solo hit y nueve ponches, una actuación histórica al convertirse en el primer lanzador con cuatro juegos de postemporada con nueve o más ponches y menos de dos hits permitidos, según Opta Stats.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dodgers/status/1975429625460478247?t=PD21db6b1I2NDOma1zztrQ&s=19&partner=&hide_thread=false A perfectly executed wheel play. pic.twitter.com/aVRONlLEtP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 7, 2025

Los Dodgers armaron un rally de cuatro carreras en la séptima entrada, aprovechando la salida del abridor Jesús Luzardo, quien había retirado a 18 bateadores consecutivos.

“Fue un gran juego de béisbol. Logramos mantener el impulso y ahora tenemos la oportunidad de cerrar en casa”, dijo el mánager Dave Roberts.

Pese a la reacción tardía de los Filis, que anotaron tres veces entre el octavo y noveno inning, la defensa de Freddie Freeman selló la victoria con una jugada espectacular en la inicial.

Con la serie 2-0 a favor de Los Ángeles, los actuales campeones de la Serie Mundial regresan a casa buscando cerrar el pase a su cuarta NLCS desde 2020.

Lo que viene

Juego 3 Brewers vs. Cubs: miércoles en el Wrigley Field (Milwaukee lidera 2-0).

Juego 3 Dodgers vs. Filis: miércoles en Los Ángeles (Dodgers lideran 2-0).

Ambos equipos podrían sellar su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una sola victoria más.