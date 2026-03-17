Dodgers manejarán con cautela a Shohei Ohtani como lanzador; Yoshinobu Yamamoto abrirá el Opening Day

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

En Los Ángeles tienen claro que el talento no se discute… pero se cuida.

Los Angeles Dodgers no van a apresurar a su mayor joya. El plan con Shohei Ohtani está definido: paciencia, control y evolución progresiva.

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El manager Dave Roberts confirmó que la superestrella japonesa será utilizada como abridor, pero con una carga limitada al inicio de la temporada.

Entre 3 y 4 innings por salida será el punto de partida.

Un regreso medido tras una cirugía clave

Ohtani, ganador de cuatro premios MVP, regresó al montículo en 2025 tras someterse a su segunda cirugía de codo en septiembre de 2023.

Su evolución fue progresiva, pero dejó números sólidos:

2.87 de efectividad (ERA)

1.90 de FIP

62 ponches en 47 innings (14 aperturas)

Ya en postemporada, el japonés sumó:

20.1 innings

4.43 de ERA

28 ponches

Todo esto mientras ayudaba a los Dodgers a conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva.

Estrategia clara: llegar fuerte en octubre

La decisión no es casual.

Los Dodgers buscan evitar riesgos innecesarios y asegurar que Ohtani llegue en plenitud física a la recta final de la temporada.

Menos innings ahora… para tener su mejor versión cuando realmente importa.

Yoshinobu Yamamoto, el elegido para el Opening Day

Mientras Ohtani se adapta poco a poco, el peso del inicio recaerá en otro nombre japonés.

El actual MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, será el encargado de abrir el Opening Day por segundo año consecutivo.

Una señal clara de confianza en uno de los brazos más dominantes de la rotación.

Debut ante Arizona Diamondbacks

Los Dodgers iniciarán la temporada el 26 de marzo en casa frente a los Arizona Diamondbacks.

Será el primer vistazo a un equipo que vuelve a perfilarse como favorito… pero con una gestión mucho más inteligente de su mayor estrella.

Ohtani, el arma que Los Ángeles quiere conservar intacta

En un roster lleno de talento, Shohei Ohtani sigue siendo el factor diferencial.

Pero esta vez, el enfoque es distinto:

no se trata solo de brillar… sino de llegar entero al momento decisivo.

Y si eso significa ir paso a paso, los Dodgers parecen tenerlo claro.