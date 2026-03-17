martes 17  de  marzo 2026
Béisbol

Dodgers manejarán con cautela a Shohei Ohtani como lanzador; Yoshinobu Yamamoto abrirá el Opening Day

Shohei Ohtani será limitado a 3-4 innings por salida en 2026, mientras Yoshinobu Yamamoto abrirá el Opening Day con los Dodgers

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. 

John McCoy/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

En Los Ángeles tienen claro que el talento no se discute… pero se cuida.

Los Angeles Dodgers no van a apresurar a su mayor joya. El plan con Shohei Ohtani está definido: paciencia, control y evolución progresiva.

Lee además
Vista general del estadio Rose Bowl el 14 de enero de 2026 en Pasadena, California. 
Juegos Olímpicos

Fútbol en Los Ángeles 2028: calendario, sedes y final en el histórico Rose Bowl
Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
FÚTBOL

Argentina programa partido amistoso tras quedarse sin la Finalissima

El manager Dave Roberts confirmó que la superestrella japonesa será utilizada como abridor, pero con una carga limitada al inicio de la temporada.

Entre 3 y 4 innings por salida será el punto de partida.

Un regreso medido tras una cirugía clave

Ohtani, ganador de cuatro premios MVP, regresó al montículo en 2025 tras someterse a su segunda cirugía de codo en septiembre de 2023.

Su evolución fue progresiva, pero dejó números sólidos:

2.87 de efectividad (ERA)

1.90 de FIP

62 ponches en 47 innings (14 aperturas)

Ya en postemporada, el japonés sumó:

20.1 innings

4.43 de ERA

28 ponches

Todo esto mientras ayudaba a los Dodgers a conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva.

Estrategia clara: llegar fuerte en octubre

La decisión no es casual.

Los Dodgers buscan evitar riesgos innecesarios y asegurar que Ohtani llegue en plenitud física a la recta final de la temporada.

Menos innings ahora… para tener su mejor versión cuando realmente importa.

Yoshinobu Yamamoto, el elegido para el Opening Day

Mientras Ohtani se adapta poco a poco, el peso del inicio recaerá en otro nombre japonés.

El actual MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, será el encargado de abrir el Opening Day por segundo año consecutivo.

Una señal clara de confianza en uno de los brazos más dominantes de la rotación.

Debut ante Arizona Diamondbacks

Los Dodgers iniciarán la temporada el 26 de marzo en casa frente a los Arizona Diamondbacks.

Será el primer vistazo a un equipo que vuelve a perfilarse como favorito… pero con una gestión mucho más inteligente de su mayor estrella.

Ohtani, el arma que Los Ángeles quiere conservar intacta

En un roster lleno de talento, Shohei Ohtani sigue siendo el factor diferencial.

Pero esta vez, el enfoque es distinto:

no se trata solo de brillar… sino de llegar entero al momento decisivo.

Y si eso significa ir paso a paso, los Dodgers parecen tenerlo claro.

Temas
Te puede interesar

Gerente de EEUU asegura que el Clásico Mundial prueba que el béisbol "en el mundo está mejorando"

Venezuela vs EEUU: Eduardo Rodríguez y Nolan McLean protagonizan una final de alto voltaje

La estrategia de Irán para poder disputar el Mundial de la FIFA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Luis Zúñiga, exdiplomático y analista político.
ANÁLISIS

La supuesta "ventana de oportunidad" contra Taiwán es una trampa mortal

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Te puede interesar

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Por Daniel Castropé
Melody Griggs, secretaria de DBPR conversa con el alcalde de Hialeah Bryan Calvo 
POLíTICA LOCAL

Hialeah celebra primer evento del task force para crisis en condominios

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza pese al repunte de precios del petróleo

Andy Thomson, nuevo alcalde de Boca Ratón.
ELECCIONES POLÉMICAS

Cinco votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
CASA BLANCA

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"