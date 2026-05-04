El Deportivo: Messi pierde en su centenario, historia en el Derby de Kentucky y LaLiga sigue sin definirse

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, reacciona tras fallar un disparo a puerta durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) ante el New England Revolution en el Nu Stadium de Miami, el 25 de abril de 2026.

El pasado fin de semana estuvo repleto de acción deportiva, desde momentos decisivos en las distintas ligas de fútbol del mundo, hasta el regreso de la Fórmula 1 y la huella histórica que quedó plasmada en la más reciente edición del Derby de Kentucky.

Lionel Messi disputó su partido número 100 con el Inter Miami , pero no pudo evitar que las "Garzas" colapsaran tras tomar una ventaja de 3-0. Por su parte, Vinicius Jr. mantuvo vivo al Real Madrid en su lucha por LaLiga y el joven sensación Kimi Antonelli volvió a reinar, ahora en Miami.

Messi marca en su juego 100 en Miami

El Inter Miami cayó 4-3 frente a Orlando City este sábado en la MLS tras dejar escapar una ventaja de tres goles, y sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el Nu Stadium, en el choque número 100 de Lionel Messi con el cuadro del sur de la Florida. Messi, de 38 años y máximo goleador histórico del Inter Miami con 86 goles, anotó su noveno tanto de la temporada y finalmente conquistó su primera asistencia en el torneo.

Derby de Kentucky con historia y sabor latino

El ejemplar Golden Tempo ganó este sábado una emocionante edición 152 del Derby de Kentucky bajo la guía del jinete puertorriqueño José Ortiz y de la entrenadora Cherie DeVaux, primera mujer en conquistar esta emblemática carrera. Golden Tempo, que ocupaba la décima plaza en las apuestas (24-1), se impuso con una espectacular remontada en la última recta en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville (Kentucky).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kentucky Derby (@kentuckyderby)

Antonelli gana en Miami su tercera carrera al hilo

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato de la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, su tercera victoria seguida, mientras el argentino Franco Colapinto igualó su mejor resultado con un octavo puesto. Antonelli, de 19 años, superó a los McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón, y del australiano Oscar Piastri en una carrera que finalmente no se vio afectada por la lluvia.

Embed

Real Madrid retrasa el título liguero del Barcelona

El Real Madrid ganó 2-0 en el campo del Espanyol este domingo en la 34ª jornada de LaLiga, aplazando así el título matemático del Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser ya campeones. Un doblete de Vinicius (55', 66') deja el título liguero en el aire, al menos hasta el próximo domingo, en que el Clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Venezolano Senzatela brilla en medio de su transición

La transición de abridor a relevista ha marcado una nueva etapa en la carrera de Antonio Senzatela, quien asegura sentirse cada vez más cómodo en un rol que le exige estar listo todos los días y dejar atrás la rutina habitual de un lanzador de rotación. “El año pasado terminé en el bullpen, me ayudó mucho para empezar como relevista este año. Tuve una experiencia en el Clásico también, que me ayudó mucho”, señaló el derecho de los Rockies de Colorado.