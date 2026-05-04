lunes 4  de  mayo 2026
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Neymar agota entradas en Paraguay en juego crucial para el Santos en la Sudamericana

La llegada del goleador histórico de Brasil, Neymar, ha alterado a esta urbe de poco más de 140.000 habitantes, situada en la frontera seca con Brasil

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

AFP / NELSON ALMEIDA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ASUNCIÓN.- El anuncio de la presencia de Neymar causó furor en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, donde el astro brasileño encarará al modesto Recoleta el martes en un duelo crucial para el futuro de su equipo, Santos, en la Copa Sudamericana.

La llegada del goleador histórico de la selección brasileña ha alterado a esta urbe de poco más de 140.000 habitantes, situada en la frontera seca con Brasil.

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Las 25.000 entradas habilitadas para el encuentro en el estadio Río Parapití, por la cuarta fecha del Grupo D de la Sudamericana, están agotadas desde el fin de semana.

En busca de que Carlo Ancelotti lo convoque para el Mundial, "Ney" ya revolucionó Buenos Aires la semana pasada, cuando el Peixe visitó a San Lorenzo.

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Su club, sin embargo, no pudo pasar del empate 1-1 y se mantuvo en la cola de su zona con dos puntos en tres partidos, a tres unidades del líder San Lorenzo, a dos de Deportivo Cuenca (2°) y a uno de Recoleta.

El modesto cuadro paraguayo, que disputa el certamen por primera vez en su historia, sabe cómo incomodar al equipo que Pelé hizo famoso en el pasado, al igualar a un gol en su visita al estadio Vila Belmiro en los juegos de ida.

En ese partido, el Recoleta del entrenador Jorge González pudo sortear las sostenidas incursiones de Neymar y su dupla en el ataque, Gabriel Barbosa "Gabigol".

¿Turbulencias en Santos?

El astro brasileño ha sido de lejos la figura más buscada por los fanáticos en la Sudamericana y hasta por sus rivales, que no escatiman para pedirle un autógrafo, retratarse en una "selfie" o solicitarle alguna prenda.

El 10, de 34 años, tiene su presencia asegurada ante el equipo canario, confirmó su DT Alexi Stival "Cuca", en medio de un ambiente enrarecido en el conjunto de la ciudad portuaria del estado de Sao Paulo.

Versiones de la prensa brasileña aseguran que el crack se peleó con Robinho Jr, hijo del exinternacional brasileño Robinho, en un entrenamiento del Santos.

El equipo albinegro no se ha manifestado sobre el supuesto incidente, que tiene lugar a dos semanas de que Ancelotti revele la lista de convocados para la Copa del Mundo, el 18 de mayo.

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Neymar tiene cuatro partidos para convencer al italiano de que le dé una chance en el plantel de la Canarinha. Desde que "Carletto" asumió el cargo en junio pasado, el astro no se ha enfundado el manto verdeamarelo.

"Jugará, por supuesto que sí. Además, tiene que correr hasta que lo llamen. Tiene que dar lo mejor de sí. Está lleno de energía. Tiene que darlo todo en la cancha, primero para ayudarse a sí mismo y, segundo, para ayudarnos a nosotros", dijo 'Cuca' el sábado.

En busca de su mejor versión

Ese día, Santos empató 1-1 en su visita al líder de la liga brasileña, Palmeiras, con "Ney" fuera de la convocatoria debido a que se niega a actuar en estadios con césped sintético.

Aunque sumar contra un rival poderoso como el Verdão es valioso, el Peixe sigue penando por el descenso en el Brasileirão, pues iguala en puntos con Corinthians, el primer equipo en la zona roja.

Las lesiones se han empeñado con Neymar en los últimos años. En lo que va de 2026, el atacante apenas ha jugado en once partidos, aunque por lo general su presencia ha sido determinante para su equipo.

En la partida por la tercera fecha ante San Lorenzo en Buenos Aires, jugó la totalidad del encuentro y fue clave en el armado de la acción que resultó en la igualdad.

Su talento es vital para que Santos alce cabeza y él se cuele en la cotizada lista mundialista de Ancelotti.

FUENTE: AFP

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