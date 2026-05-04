Jugador del Real Madrid sufre nueva lesión que lo mantendrá fuera por varios meses

El defensa francés del Real Madrid, Ferland Mendy, celebra tras abrir el marcador durante los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, en el partido de ida contra el Atalanta, el 24 de febrero de 2021 en el estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo.

MADRID.- El defensa francés del Real Madrid , Ferland Mendy , lastrado por lesiones en las tres últimas temporadas, ha vuelto a sufrir un problema en el muslo derecho, anunció el club merengue este lunes, lo que podría tenerle nuevamente de baja durante varios meses.

El jugador sufre "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", informó el Real Madrid en un breve comunicado.

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El conjunto merengue no precisa el tiempo de baja, pero, según medios locales, podría tener para varios meses e, incluso, obligarle a pasar por el quirófano.

Mendy se tuvo que retirar en el minuto 14 del partido de LaLiga contra el Espanyol el domingo, tras sufrir una molestia en una carrera.

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El lateral francés de 30 años, que sólo ha disputado cuatro partidos completos esta temporada, acababa de recuperar la titularidad tras meses de calvario.

El nuevo contratiempo supone la vigésima lesión del exjugador del Lyon desde su llegada al Real Madrid en 2019. Con los blancos se ha perdido ya 129 encuentros, según el portal especializado Transfermarkt.

Villarreal anuncia partida de Marcelino

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, dejará su puesto al término de la temporada, anunció este lunes el 'Submarino Amarillo'.

"El entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo", explicó el club en un comunicado.

Pese a los buenos resultados del Villarreal, que marcha tercero en LaLiga y ya tiene garantizada su plaza de Champions, entrenador y club no habrían llegado a un acuerdo de renovación, según la prensa local.

Marcelino, que ya había dirigido al Villarreal entre 2012 y 2016 con una abrupta salida, había vuelto al club en la temporada 2023-2024 cuando el "Submarino Amarillo" corría peligro de descenso.

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Tras lograr mantener al equipo en Primera, en las dos temporadas siguientes consiguió dos clasificaciones consecutivas para la Champions por primera vez en la historia del Villarreal.

Marcelino deja el club como el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del Villarreal con 298 encuentros entre todas las competiciones cuando acabe la temporada.

Según la prensa local, uno de los nombres que más suenan para sustituir a Marcelino al frente del Villarreal la próxima temporada sería el actual técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez.

FUENTE: AFP