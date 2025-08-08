Lesión de Tyreek Hill preocupa a los Miami Dolphins antes del debut de pretemporada contra los Bears

El jugador Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un juego ante los Rams de Los Ángeles, el 11 de noviembre de 2024.

La pretemporada de la NFL no ha comenzado con buenas noticias para los Miami Dolphins . El receptor estrella Tyreek Hill, conocido como “The Cheetah”, se ha perdido dos entrenamientos esta semana debido a una lesión en el oblicuo, lo que pone en duda su participación en el partido del domingo contra los Chicago Bears.

Según el periodista David Furones del South Florida Sun Sentinel, Hill no participó en la práctica conjunta del viernes debido a esta molestia. El entrenador Mike McDaniel explicó que la lesión se produjo por la intensa carga de trabajo del jugador.

A principios de semana, Hill ya había tenido un choque con el cornerback Ethan Bonner, que lo obligó a ausentarse momentáneamente. Aunque ese incidente no generó gran preocupación, la combinación de este golpe con la lesión actual ha encendido las alarmas entre aficionados y analistas.

Pese a las recomendaciones médicas, Hill insiste en entrenar. McDaniel reveló que el receptor “está intentando practicar” y que incluso ha querido participar en todas las repeticiones programadas, aunque por ahora solo ha hecho trabajos ligeros y se ha mantenido al margen en los entrenamientos del equipo.

La situación deja en suspenso su presencia frente a los Bears en el primer duelo de pretemporada. La determinación de Hill es evidente, pero los Dolphins deberán decidir si arriesgarlo o priorizar su recuperación para evitar complicaciones a largo plazo.