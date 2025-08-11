Empate de los Miami Dolphins en su primer partido de la pretemporada de la NFL

El cornerback Kader Kohou, de los Dolphins de Miami, intercepta un pase durante un partido, el 22 de septiembre de 2024.

Los Miami Dolphins igualaron 24-24 frente a los Chicago Bears en un emocionante partido de pretemporada que dejó múltiples conclusiones sobre el presente y futuro inmediato de ambas franquicias rumbo a la temporada 2025 de la NFL .

Para Miami, lo más positivo fue el regreso de Tua Tagovailoa a un partido de pretemporada por primera vez desde 2021. El mariscal de campo completó cinco de seis pases para 27 yardas, guiando una serie ofensiva de 15 jugadas que llegó hasta la zona roja. Aunque el ataque terrestre no concretó la anotación, la protección a Tua fue impecable en esa serie. En contraste, Zach Wilson vivió una noche más complicada: sufrió cuatro capturas, pero logró liderar dos series consecutivas que terminaron en touchdown. El novato Quinn Ewers tuvo un debut irregular (5/18, 92 yardas) y perdió dos balones sueltos que dieron puntos fáciles a Chicago.

En el juego terrestre y aéreo, Ollie Gordon II destacó con 33 yardas por tierra y 39 por recepción, mostrando explosividad y versatilidad que podrían darle un rol clave en la ofensiva.

Por el lado de los Bears, el nuevo sistema ofensivo de Ben Johnson comenzó con altibajos bajo la conducción de Tyson Bagent, pero logró una serie de 16 jugadas y 94 yardas que culminó en un touchdown de Maurice Alexander. Los novatos Colston Loveland y Luther Burden III tuvieron sus primeros aportes, aunque la protección al quarterback sigue siendo un reto tras permitir dos capturas y una intercepción.

La defensa de Chicago, dirigida por Dennis Allen, fue la gran protagonista: sumó seis capturas, dos balones sueltos y dos pérdidas de balón en downs. Austin Booker brilló con tres capturas y un fumble forzado, mientras que Noah Sewell fue clave con seis tacleadas y una jugada decisiva en cuarta y gol desde la yarda uno para frenar a la ofensiva titular de Miami.

Los Dolphins mostraron que tienen profundidad en la posición de quarterback y armas jóvenes prometedoras, pero deberán ajustar la protección para sus suplentes y la definición en zona roja. Los Bears, por su parte, exhibieron una defensa agresiva y con capacidad de generar pérdidas de balón, aunque su ofensiva aún necesita afinar la protección y la consistencia en el juego aéreo.