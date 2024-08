Dolphins ofrecen actualización sobre la recuperación de Bradley Chubb

Phillips ha practicado con el conjunto durante toda la semana tras ser activado el lunes de la lista de jugadores físicamente incapaces de competir, pero Chubb se mantiene en el listado.

dolphinsdefense.jpg Bradley Chubb (2), linebacker de los Dolphins de Miami, celebra después de capturar al quarterback Trevor Siemian, de los Jets de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

Este último ha sido visto en los entrenamientos con regularidad, aunque no parece haber formado parte de los trabajos de acondicionamiento del equipo en el perímetro de los campos de práctica en las semanas recientes.

Sin embargo, McDaniel señaló que todo estaba marchando de gran manera en la recuperación de Chubb.

"Ha transcurrido de manera muy similar a como han fluido las conversaciones sobre Jalen Phillips y en el hecho de que no hay una fecha prevista, solo nos estamos asegurando de que no haya contratiempos", explicó McDaniel en declaraciones para la prensa. "Así que está progresando y nos vamos a asegurar de que cuando esté en el campo, llegue para quedarse. Está haciendo un gran trabajo de comprender su rol en el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros", agregó.

Compromiso adicional

Y además de su relevancia en el esquema de juego, el instructor se atrevió a nombrar a Chubb como uno de los jugadores más populares del combinado de Miami.

"Puede ser uno de los jugadores más populares, sino el más popular, del equipo. Creo que no hay un compañero con el que no pueda conectar. Y con esa conexión, hay un grado de responsabilidad para la organización", dijo McDaniel. "Ha sido más sabio de lo que puede indicar su edad en términos de asegurarse de que, en el calor de la competición, no sobrepase los límites demasiado temprano. Estoy muy feliz con el lugar en el que se encuentra".