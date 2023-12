Dolphins saca máximo provecho de una dupla envidiable

"Es un gran compañero", le comentó Ramsey a The Associated Press sobre Howard. "Obviamente, él ha sido élite en esta liga por tanto tiempo como yo. Es genial poder hacer equipo con él. Me enseña nuevas técnicas que no había intentado o que había colocado en el fondo de mi caja de herramientas y que él ha hecho que salgan a relucir. Ha sido increíble. Nos retamos el uno al otro", agregó.

Los Dolphins se hicieron de los servicios de Ramsey en un canje con los Rams en marzo y su impacto ha sido inmediato, incluso después de que una lesión lo marginó durante los primeros siete juegos de la presente campaña.

"Nunca había visto a alguien con una lesión de meses, no semanas, estar tan involucrado con el equipo", señaló el entrenador Mike McDaniel sobre un Ramsey que se mantuvo animando a sus compañeros durante prácticas y juegos en su ausencia.

Por su parte, Howard, un veterano de ocho años con Miami, viene de un flojo 2022 en el que se vio castigado por los problemas físicos, pero ha recuperado su ritmo habitual en este certamen. El jugador reconoció que durante el pasado receso entre campañas tuvo que comenzar el proceso de ajuste a un nuevo sistema defensivo bajo el coordinador del área, Vic Fangio.

"Tengo que acostumbrarme a eso", admitió Howard en agosto. "Es totalmente diferente".

Pero Ramsey y Howard han logrado salir adelante y llevar a Miami a una posición promisoria.

En una de las tantas conversaciones entre ambos, Ramsey recuerda haberle dicho a Howard que su equipo tenía las piezas y el potencial para ser mejor que la tropa de Los Ángeles a la que ayudó a ganar el Super Bowl en 2021.

"Pones a este equipo de Miami en el papel, miras nuestro roster, y hay muchas similitudes. Así que tenemos la capacidad de ser eso", sentenció.