miércoles 1  de  julio 2026
Fútbol

DT de Ecuador abandona su cargo tras eliminación en el Mundial 2026

El entrenador argentino confirmó confirmó su salida tras la derrota 2-0 ante México en los dieciseisavos de final y lamentó no poder dar continuidad al proceso

El seleccionador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece.

El seleccionador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece.

Por Pedro Felipe Hernández

El argentino Sebastián Beccacece puso fin a su etapa como seleccionador de Ecuador tras la eliminación de La Tri en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde cayó 2-0 frente a México. El entrenador explicó que su contrato concluía con la participación del equipo en la Copa del Mundo, aunque reconoció que su deseo era continuar al frente del proyecto que inició antes del torneo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Beccacece calificó la eliminación como “un día y una noche triste, dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano” y destacó que el grupo de futbolistas había generado una gran ilusión entre los aficionados. También afirmó que durante su gestión se construyó “un vestuario de una hermandad extraordinaria” y expresó su agradecimiento a los jugadores por el compromiso mostrado.

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Sobre el desarrollo del partido, el técnico admitió la superioridad de México, especialmente en la primera mitad, al considerar que su equipo fue superado en la mitad de la cancha y en el juego. No obstante, valoró la reacción de Ecuador en el complemento y sostuvo que el resultado fue demasiado castigo para lo mostrado en esa segunda parte.

La eliminación puso fin a la campaña mundialista de Ecuador, que había avanzado a la fase eliminatoria tras superar una primera ronda en la que perdió ante Costa de Marfil, empató con Curazao y logró una victoria clave frente a Alemania. Tras el partido, el extremo John Yeboah reconoció que el plantel estaba “devastado” por la derrota y resaltó el apoyo que recibió la selección mexicana de su afición en el estadio Azteca.

FUENTE: AFP

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