miércoles 1  de  julio 2026
Fútbol

México elimina a Ecuador y rompe una sequía de 40 años en los Mundiales

México venció 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y consiguió su primer triunfo en una ronda eliminatoria mundialista desde 1986.

Los jugadores de México celebran la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio de 2026.&nbsp;

Los jugadores de México celebran la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio de 2026. 

Alfredo ESTRELLA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de México firmó una noche histórica en el estadio Azteca al derrotar 2-0 a Ecuador y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, logrando su primer triunfo en una ronda de eliminación directa desde la Copa del Mundo de 1986.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre aprovechó el respaldo de más de 80.000 aficionados para imponer condiciones desde el inicio. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 tras una rápida transición ofensiva, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31' con un potente remate después de una combinación con el propio Quiñones.

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México dominó el primer tiempo con intensidad y presión alta. Uno de los protagonistas fue Gilberto Mora, la joven promesa de 17 años, que volvió a destacar por su despliegue y creatividad antes de salir ovacionado por la afición en la segunda mitad.

Ecuador intentó reaccionar con aproximaciones de Nilson Angulo y John Yeboah, pero se encontró con una sólida actuación del portero Raúl Rangel. Las opciones de remontada se redujeron aún más tras la expulsión de Piero Hincapié en la recta final del encuentro.

Con este resultado, el Tricolor mantiene un torneo perfecto: cuatro victorias consecutivas y ningún gol recibido. Además, el histórico estadio Azteca sigue siendo una fortaleza para la selección mexicana, que ahora buscará alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

En los cuartos de final, México enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

La celebración por la clasificación reunió a miles de aficionados en distintos puntos de Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades informaron el fallecimiento de dos personas durante los festejos. Del lado ecuatoriano, la eliminación provocó la salida del entrenador Sebastián Beccacece.

Con la ilusión en su punto más alto, la afición mexicana vuelve a soñar con una actuación histórica en el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

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