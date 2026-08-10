lunes 10  de  agosto 2026
DIPLOMACIA

Perú reafirma su compromiso de fortalecer la relación bilateral con Ecuador

Los mandatarios de ambas naciones coincidieron en reforzar la lucha contra el crimen organizado y compartir experiencias penitenciarias

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

EFE/ Sebastián Blanco Salazar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Perú reafirmó este lunes su compromiso de continuar fortaleciendo la "ejemplar relación" de amistad, cooperación e integración con Ecuador, al expresar su "afectuoso y cordial saludo" a la nación vecina con motivo del 217 aniversario de su independencia y Día Nacional.

En un mensaje difundido por la Cancillería, Perú manifestó su convicción de que "el desarrollo conjunto y el bienestar de nuestros países seguirá construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la fraternidad" que une a ambos pueblos.

Lee además
Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. (AFP)
CLIMA

Fujimori inicia primeras obras de prevención ante riesgos de El Niño en Perú
Keiko Fujimori, portando la banda presidencial, afirmó que solo durará cinco años en el poder (AFP)
PERÚ

Corresponde un equilibrio entre blindaje y alianzas al gobierno de Keiko

Una relación relanzada tras el acuerdo de paz

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones suramericanas fueron relanzadas en 1998, con proyectos de integración posteriores a la firma del acuerdo de paz que puso fin a históricas disputas limítrofes que habían generado conflictos en varias ocasiones durante las décadas anteriores.

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y participar en los actos conmemorativos del Día de la Independencia Nacional.

Cooperación contra el crimen organizado

Durante esa visita, ambos gobernantes acordaron fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre la gestión de centros penitenciarios.

Además, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a continuar profundizando la relación bilateral, sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998.

Los mandatarios también destacaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales en las que participan los presidentes y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

Próximo gabinete binacional en Lima

En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en que el próximo gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de este año en Lima, según informó la Cancillería peruana.

La reunión buscará dar continuidad a la agenda de cooperación entre ambos países y profundizar los acuerdos alcanzados en los encuentros bilaterales.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Keiko Fujimori ordena el despliegue de militares para enfrentar la inseguridad

Presidenta de Perú expresa su respaldo a las fuerzas armadas tras operativo antiterrorista

Perú avanza hacia el Escudo de las Américas para reforzar la lucha contra el crimen organizado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Calor en Miami
TOME NOTA

¿Por qué se siente tanto calor en el sur de Florida? Hay una sola explicación

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
REGRESO A CLASES

Broward y Palm Beach inician el curso escolar; Miami-Dade espera hasta el jueves

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC