Perú reafirma su compromiso de fortalecer la relación bilateral con Ecuador

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

LIMA.- Perú reafirmó este lunes su compromiso de continuar fortaleciendo la "ejemplar relación" de amistad, cooperación e integración con Ecuador, al expresar su "afectuoso y cordial saludo" a la nación vecina con motivo del 217 aniversario de su independencia y Día Nacional.

En un mensaje difundido por la Cancillería, Perú manifestó su convicción de que "el desarrollo conjunto y el bienestar de nuestros países seguirá construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la fraternidad" que une a ambos pueblos.

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Una relación relanzada tras el acuerdo de paz

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones suramericanas fueron relanzadas en 1998, con proyectos de integración posteriores a la firma del acuerdo de paz que puso fin a históricas disputas limítrofes que habían generado conflictos en varias ocasiones durante las décadas anteriores.

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y participar en los actos conmemorativos del Día de la Independencia Nacional.

Cooperación contra el crimen organizado

Durante esa visita, ambos gobernantes acordaron fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre la gestión de centros penitenciarios.

Además, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a continuar profundizando la relación bilateral, sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998.

Los mandatarios también destacaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales en las que participan los presidentes y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

Próximo gabinete binacional en Lima

En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en que el próximo gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de este año en Lima, según informó la Cancillería peruana.

La reunión buscará dar continuidad a la agenda de cooperación entre ambos países y profundizar los acuerdos alcanzados en los encuentros bilaterales.

FUENTE: Con información de EFE