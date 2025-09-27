sábado 27  de  septiembre 2025
BÉISBOL

El béisbol se queda sin alma

A partir de la temporada que viene, el béisbol de la MLB tendrá otro protagonista: el Sistema de Retos ABS, el nuevo paso de la tecnología en el campo

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

PATRICK MCDERMOTT / Getty Images vía AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El béisbol, como todos los deportes, siempre ha vivido con una verdad simple: el error humano también juega. Así como un bateador se poncha con las bases llenas o un jardinero deja caer un fly de rutina, un umpire puede fallar en un strike.

Y esa imperfección es parte del alma del juego. Con la confirmación de que en 2026 entrará en vigor el Sistema de Retos ABS, MLB está a un paso de convertir a los árbitros en simples adornos.

Lee además
Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4. 
Béisbol

Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB
El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB.
BÉISBOL

Salvador Pérez se convierte en el cuarto venezolano con 300 o más jonrones en la MLB

Rob Manfred vende la idea de que este sistema es “el punto medio”: ni un robot dictando cada lanzamiento ni el ojo humano sin red de seguridad. Pero seamos sinceros: cuando la tecnología entra, siempre termina adueñándose de la casa.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MLB (@mlb)

Hoy parece un disfraz amable, mañana será el final de los umpires tal como los conocemos.

Trabajo de los umpires en 2025

Lo irónico es que, según datos de UmpScorecards y Statcast, los árbitros no son tan malos como se quiere hacer ver. En 2025 su porcentaje de acierto en bolas y strikes ronda el 93-94%. ¿Qué significa? Que nueve de cada diez veces aciertan.

¿Entonces qué estamos corrigiendo? ¿Un error real del juego o la obsesión enfermiza por alcanzar la perfección?

El béisbol ya cambió con el reloj de pitcheo, con la revisión en video y ahora con un sistema que dicta bolas y strikes “en tiempo real”. Se acabó esa magia de discutir en la grada o en el bar si el pitcheo entró o no en la esquina. La polémica era parte de la salsa. Hoy todo se resume en un gráfico en la pantalla y listo. Caso cerrado.

No es casualidad que algunos peloteros prefieran este modelo de retos y no el ABS completo. Hay un apego emocional al umpire, a ese gesto que define un turno, que enciende el estadio. Pero cada reto ganado será, en el fondo, un recordatorio de que el árbitro ya no tiene la última palabra. Y una vez que pierda esa autoridad, lo demás es cuestión de tiempo.

En nombre de la precisión, MLB está sacrificando la discusión, el drama y la humanidad que le daban sabor al juego. Lo que viene es un béisbol impecable… pero vacío, un béisbol sin alma.

Temas
Te puede interesar

MLB no debe retirar el 21 de Roberto Clemente

Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

Cal Raleigh llega a 60 jonrones y hace historia: ¿el verdadero MVP de la MLB 2025?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
VENEZUELA

Maduro evade preguntas de periodista china sobre drogas

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
ESTRATEGIAS

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
DECISIÓN

EEUU deporta a Melody González Pedraza, exjueza aliada del régimen cubano

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

Te puede interesar

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTAACIóN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado pide a policías y militares mantenerse organizados para la transición