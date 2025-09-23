MLB implementará el sistema de desafíos ABS para bolas y strikes en 2026

Freddy Fermín #54 de los Padres de San Diego conecta un sencillo productor de oro durante la undécima entrada de un juego, mientras William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee observa en el Petco Park el 22 de septiembre de 2025 en San Diego, California. Los Padres de San Diego derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-4 para avanzar a los playoffs de la MLB.

La Major League Baseball (MLB) confirmó que implementará de manera oficial el Sistema Automatizado de Desafío de Bola y Strike (ABS) a partir de la temporada 2026. Esta tecnología busca garantizar mayor precisión en las decisiones arbitrales, manteniendo la dinámica del juego y ofreciendo a jugadores y aficionados una experiencia más justa.

El ABS se basa en el uso de la tecnología Hawk-Eye, que rastrea la trayectoria de cada lanzamiento para determinar con exactitud si fue bola o strike.

Número de desafíos

Cada equipo dispondrá de dos desafíos por partido.

Uso y conservación de desafíos

Los desafíos solo se pueden emplear para apelar decisiones de bola o strike.

Si la apelación es correcta, el equipo mantiene sus dos desafíos.

Quién puede solicitarlo y cómo

Solo el lanzador, el bateador o el receptor pueden iniciar el desafío.

La solicitud debe hacerse de inmediato tras el lanzamiento, sin intervención del dugout.

El jugador indicará su intención tocándose la gorra o el casco, señal clara para los árbitros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLBONFOX/status/1970551778090635333?t=BEeMr6uHBrT4d6BNb3oRfA&s=19&partner=&hide_thread=false Coming soon to MLB in 2026 pic.twitter.com/IFoOt83z7F — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 23, 2025

Antecedentes y pruebas en ligas menores

La MLB comenzó a probar el sistema ABS en las ligas menores desde 2023, alternando entre una zona de strike totalmente automatizada y el modelo de desafíos.

Estas pruebas incluyeron torneos y juegos de desarrollo donde se evaluó la reacción de los jugadores, árbitros y aficionados.

Opinión de aficionados y primeras pruebas en grandes escenarios

Las encuestas realizadas durante los entrenamientos de primavera revelaron que la mayoría de los aficionados ve con buenos ojos la incorporación del ABS al béisbol.

El sistema también fue utilizado en el Juego de Estrellas 2025, donde recibió comentarios positivos por parte de jugadores y público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1970548827049300087?t=2nHZ9B9gga-0MPxYnHYdOA&s=19&partner=&hide_thread=false The Automated Ball-Strike Challenge System, powered by T-Mobile, is coming to MLB's Regular Season https://t.co/97raRHFtsT pic.twitter.com/SHxKuRTKu8 — MLB (@MLB) September 23, 2025

ABS: el futuro de las decisiones en la MLB

Con esta innovación, la MLB busca mantener el equilibrio entre la tradición del béisbol y la precisión tecnológica. El ABS estará presente en toda la temporada 2026, marcando un antes y un después en la forma en que se cantan bolas y strikes.