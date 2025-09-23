martes 23  de  septiembre 2025
Béisbol

MLB implementará el sistema de desafíos ABS para bolas y strikes en 2026

A partir de 2026, la MLB usará el Sistema Automatizado de Desafío de Bola y Strike (ABS). Cada equipo tendrá dos desafíos por partido y la tecnología Hawk-Eye determinará las jugadas

Freddy Fermín #54 de los Padres de San Diego conecta un sencillo productor de oro durante la undécima entrada de un juego, mientras William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee observa en el Petco Park el 22 de septiembre de 2025 en San Diego, California. Los Padres de San Diego derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-4 para avanzar a los playoffs de la MLB.&nbsp;

Freddy Fermín #54 de los Padres de San Diego conecta un sencillo productor de oro durante la undécima entrada de un juego, mientras William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee observa en el Petco Park el 22 de septiembre de 2025 en San Diego, California. Los Padres de San Diego derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-4 para avanzar a los playoffs de la MLB. 

Sean M. Haffey/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Major League Baseball (MLB) confirmó que implementará de manera oficial el Sistema Automatizado de Desafío de Bola y Strike (ABS) a partir de la temporada 2026. Esta tecnología busca garantizar mayor precisión en las decisiones arbitrales, manteniendo la dinámica del juego y ofreciendo a jugadores y aficionados una experiencia más justa.

Cómo funciona el sistema de desafíos ABS

El ABS se basa en el uso de la tecnología Hawk-Eye, que rastrea la trayectoria de cada lanzamiento para determinar con exactitud si fue bola o strike.

Lee además
El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.
BÉISBOL

Marlins recuperan a dos piezas importantes para la última semana de la ronda regular
Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea durante la quinta entrada del partido contra los Reales de Kansas City en el Estadio Kauffman el 16 de septiembre de 2025 en Kansas City, Misuri. 
Béisbol

Bateador del momento en Seattle rompe récord de un miembro al Salón de la Fama

Número de desafíos

Cada equipo dispondrá de dos desafíos por partido.

Uso y conservación de desafíos

Los desafíos solo se pueden emplear para apelar decisiones de bola o strike.

Si la apelación es correcta, el equipo mantiene sus dos desafíos.

Quién puede solicitarlo y cómo

Solo el lanzador, el bateador o el receptor pueden iniciar el desafío.

La solicitud debe hacerse de inmediato tras el lanzamiento, sin intervención del dugout.

El jugador indicará su intención tocándose la gorra o el casco, señal clara para los árbitros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLBONFOX/status/1970551778090635333?t=BEeMr6uHBrT4d6BNb3oRfA&s=19&partner=&hide_thread=false

Antecedentes y pruebas en ligas menores

La MLB comenzó a probar el sistema ABS en las ligas menores desde 2023, alternando entre una zona de strike totalmente automatizada y el modelo de desafíos.

Estas pruebas incluyeron torneos y juegos de desarrollo donde se evaluó la reacción de los jugadores, árbitros y aficionados.

Opinión de aficionados y primeras pruebas en grandes escenarios

Las encuestas realizadas durante los entrenamientos de primavera revelaron que la mayoría de los aficionados ve con buenos ojos la incorporación del ABS al béisbol.

El sistema también fue utilizado en el Juego de Estrellas 2025, donde recibió comentarios positivos por parte de jugadores y público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1970548827049300087?t=2nHZ9B9gga-0MPxYnHYdOA&s=19&partner=&hide_thread=false

ABS: el futuro de las decisiones en la MLB

Con esta innovación, la MLB busca mantener el equilibrio entre la tradición del béisbol y la precisión tecnológica. El ABS estará presente en toda la temporada 2026, marcando un antes y un después en la forma en que se cantan bolas y strikes.

Temas
Te puede interesar

Marlins reciben de vuelta a un trío de peloteros para la recta final

MLB no debe retirar el 21 de Roberto Clemente

Salvador Pérez se convierte en el cuarto venezolano con 300 o más jonrones en la MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Te puede interesar

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
EEUU

Jurado declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump; se enfrenta a cadena perpetua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo