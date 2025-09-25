jueves 25  de  septiembre 2025
Béisbol

Cal Raleigh llega a 60 jonrones y hace historia: ¿el verdadero MVP de la MLB 2025?

Cal Raleigh conecta 60 jonrones en 2025 y rompe récords históricos como cátcher. ¿Por qué merece ser MVP de la Liga Americana por encima de Aaron Judge?

Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea un elevado de sacrificio ante el lanzador abridor José Soriano #59 de los Angelinos de Los Ángeles para impulsar a JP Crawford #3 durante la primera entrada de un juego en el T-Mobile Park el 31 de mayo de 2024 en Seattle, Washington.&nbsp;

Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea un elevado de sacrificio ante el lanzador abridor José Soriano #59 de los Angelinos de Los Ángeles para impulsar a JP Crawford #3 durante la primera entrada de un juego en el T-Mobile Park el 31 de mayo de 2024 en Seattle, Washington. 

Stephen Brashear/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El receptor de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, escribió su nombre con letras doradas en la historia de la MLB al conectar su jonrón número 60 de la temporada. Con este hito, el cátcher no solo se unió a un club exclusivo de apenas siete jugadores en la historia, sino que además rompió récords emblemáticos que refuerzan su candidatura al Premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Un receptor histórico: Raleigh rompe marcas en 2025

Lee además
El patrullero Dane Myers, de los Marlins de Miami, batea durante un encuentro ante los Rockies de Colorado, el 16 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Marlins pierden a uno de sus jugadores para la recta final, pero respiran tras su diagnóstico
El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, recibe un pelotazo en el rostro mientras intentaba tocar la bola en un encuentro, el 23 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

En la victoria 9-2 sobre los Rangers, Raleigh conectó dos cuadrangulares, incluyendo el histórico número 60 en la octava entrada, desatando cánticos de “MVP, MVP” en un abarrotado T-Mobile Park.

Con esta cifra, el cátcher ha superado tres hitos claves:

Más jonrones en una temporada por un bateador ambidiestro, superando el récord de Mickey Mantle (1961).

Más jonrones en una temporada por un receptor, rompiendo la marca de Salvador Pérez (48 en 2021).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariners/status/1971266951633661973?t=J-F15JCpiz3ObmS9QBeDcw&s=19&partner=&hide_thread=false

Más cuadrangulares en una campaña de los Mariners, dejando atrás a la leyenda Ken Griffey Jr. (56 en 1997 y 1998).

Además, Raleigh se unió a nombres legendarios como Babe Ruth, Roger Maris, Mark McGwire, Sammy Sosa, Barry Bonds y Aaron Judge, los únicos jugadores que han alcanzado los 60 cuadrangulares en una sola temporada.

Liderazgo que impulsa a Seattle a playoffs

Más allá de las estadísticas, Raleigh ha sido el líder absoluto de unos Mariners que conquistaron el título de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001, devolviendo la ilusión a una de las aficiones más apasionadas de la MLB.

mlbhomerunderbycal.jpg
Cal Raleigh, número 29 de los Marineros de Seattle, recibe el cinturón de campeón de manos del luchador profesional Cody Rhodes tras ganar el Home Run Derby en el Truist Park el 14 de julio de 2025 en Atlanta, Georgia.

Cal Raleigh, número 29 de los Marineros de Seattle, recibe el cinturón de campeón de manos del luchador profesional Cody Rhodes tras ganar el Home Run Derby en el Truist Park el 14 de julio de 2025 en Atlanta, Georgia.

El impacto del receptor va más allá del poder al bate: su liderazgo en el clubhouse, su manejo del pitcheo y sus batazos oportunos han convertido a Seattle en una amenaza seria en la postemporada.

¿MVP por encima de Aaron Judge?

La lucha por el MVP de la Liga Americana 2025 se ha convertido en un mano a mano entre Cal Raleigh y Aaron Judge. El capitán de los Yankees suma 51 cuadrangulares y ha mantenido a Nueva York en la pelea por la división, pero los números y récords de Raleigh son innegablemente más históricos.

Judge ha sido consistente, pero Raleigh ha roto barreras históricas para un receptor, un logro nunca antes visto.

El impacto de Raleigh ha sido decisivo para que los Mariners aseguren playoffs con dominio en su división.

Su temporada reúne la narrativa perfecta: récords, liderazgo y éxito colectivo.

Con 60 jonrones, múltiples récords rotos y los Mariners en postemporada, Cal Raleigh no solo ha hecho historia como el mejor receptor slugger de todos los tiempos, sino que tiene un caso sólido para ser nombrado MVP de la Liga Americana 2025 por encima de Aaron Judge.

Comparativa Cal Raleigh vs Aaron Judge (Temporada MLB 2025)

Raleigh_vs_Judge_MVP2025
Comparativa entre Cal Raleigh y Aaron Judge

Comparativa entre Cal Raleigh y Aaron Judge

Análisis del cara a cara

Poder y producción: Raleigh supera claramente a Judge en cuadrangulares y carreras impulsadas.

Eficiencia ofensiva: Judge mantiene mejor promedio de bateo y OPS, reflejando un contacto más sólido y disciplina en el plato.

Impacto histórico: Raleigh ha roto tres récords históricos en la MLB y en los Mariners, algo que lo diferencia.

Factor equipo: Seattle logró su primer título divisional en más de dos décadas gracias en gran parte al liderazgo de Raleigh, mientras que Judge mantiene a los Yankees competitivos, pero sin récords colectivos históricos.

¿Quién merece el MVP de la Liga Americana 2025?

Si bien Aaron Judge sigue siendo uno de los mejores bateadores de la MLB, la temporada de Cal Raleigh es de época. No solo ha alcanzado la marca de los 60 jonrones, sino que lo ha hecho desde la posición más exigente defensivamente: receptor.

Eso lo convierte en un candidato único y, para muchos, el verdadero MVP de la temporada.

Picsart_25-07-13_19-05-13-477.png
Aaron Judge #99 de los Yanquis de Nueva York conecta su jonrón de dos carreras en la novena entrada contra los Cachorros de Chicago en el Yankee Stadium el 12 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Aaron Judge #99 de los Yanquis de Nueva York conecta su jonrón de dos carreras en la novena entrada contra los Cachorros de Chicago en el Yankee Stadium el 12 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Temas
Te puede interesar

MLB implementará el sistema de desafíos ABS para bolas y strikes en 2026

Marlins recuperan a dos piezas importantes para la última semana de la ronda regular

Bateador del momento en Seattle rompe récord de un miembro al Salón de la Fama

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final