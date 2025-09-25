Cal Raleigh llega a 60 jonrones y hace historia: ¿el verdadero MVP de la MLB 2025?

Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea un elevado de sacrificio ante el lanzador abridor José Soriano #59 de los Angelinos de Los Ángeles para impulsar a JP Crawford #3 durante la primera entrada de un juego en el T-Mobile Park el 31 de mayo de 2024 en Seattle, Washington.

El receptor de los Seattle Mariners, Cal Raleigh , escribió su nombre con letras doradas en la historia de la MLB al conectar su jonrón número 60 de la temporada. Con este hito, el cátcher no solo se unió a un club exclusivo de apenas siete jugadores en la historia, sino que además rompió récords emblemáticos que refuerzan su candidatura al Premio al Jugador Más Valioso (MVP) .

BÉISBOL Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

BÉISBOL Marlins pierden a uno de sus jugadores para la recta final, pero respiran tras su diagnóstico

En la victoria 9-2 sobre los Rangers, Raleigh conectó dos cuadrangulares, incluyendo el histórico número 60 en la octava entrada, desatando cánticos de “MVP, MVP” en un abarrotado T-Mobile Park.

Con esta cifra, el cátcher ha superado tres hitos claves:

Más jonrones en una temporada por un bateador ambidiestro, superando el récord de Mickey Mantle (1961).

Más jonrones en una temporada por un receptor, rompiendo la marca de Salvador Pérez (48 en 2021).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariners/status/1971266951633661973?t=J-F15JCpiz3ObmS9QBeDcw&s=19&partner=&hide_thread=false “40,000 chanting MVP...”@heygoldy was on the call for Big Dumper’s historic 60th! #SeizeTheMoment pic.twitter.com/rQ2vn9iEwV — Seattle Mariners - y (@Mariners) September 25, 2025

Más cuadrangulares en una campaña de los Mariners, dejando atrás a la leyenda Ken Griffey Jr. (56 en 1997 y 1998).

Además, Raleigh se unió a nombres legendarios como Babe Ruth, Roger Maris, Mark McGwire, Sammy Sosa, Barry Bonds y Aaron Judge, los únicos jugadores que han alcanzado los 60 cuadrangulares en una sola temporada.

Liderazgo que impulsa a Seattle a playoffs

Más allá de las estadísticas, Raleigh ha sido el líder absoluto de unos Mariners que conquistaron el título de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001, devolviendo la ilusión a una de las aficiones más apasionadas de la MLB.

mlbhomerunderbycal.jpg Cal Raleigh, número 29 de los Marineros de Seattle, recibe el cinturón de campeón de manos del luchador profesional Cody Rhodes tras ganar el Home Run Derby en el Truist Park el 14 de julio de 2025 en Atlanta, Georgia. Jamie Squire/Getty Images/AFP

El impacto del receptor va más allá del poder al bate: su liderazgo en el clubhouse, su manejo del pitcheo y sus batazos oportunos han convertido a Seattle en una amenaza seria en la postemporada.

¿MVP por encima de Aaron Judge?

La lucha por el MVP de la Liga Americana 2025 se ha convertido en un mano a mano entre Cal Raleigh y Aaron Judge. El capitán de los Yankees suma 51 cuadrangulares y ha mantenido a Nueva York en la pelea por la división, pero los números y récords de Raleigh son innegablemente más históricos.

Judge ha sido consistente, pero Raleigh ha roto barreras históricas para un receptor, un logro nunca antes visto.

El impacto de Raleigh ha sido decisivo para que los Mariners aseguren playoffs con dominio en su división.

Su temporada reúne la narrativa perfecta: récords, liderazgo y éxito colectivo.

Con 60 jonrones, múltiples récords rotos y los Mariners en postemporada, Cal Raleigh no solo ha hecho historia como el mejor receptor slugger de todos los tiempos, sino que tiene un caso sólido para ser nombrado MVP de la Liga Americana 2025 por encima de Aaron Judge.

Comparativa Cal Raleigh vs Aaron Judge (Temporada MLB 2025)

Raleigh_vs_Judge_MVP2025 Comparativa entre Cal Raleigh y Aaron Judge Infografía @pfhernandez7

Análisis del cara a cara

Poder y producción: Raleigh supera claramente a Judge en cuadrangulares y carreras impulsadas.

Eficiencia ofensiva: Judge mantiene mejor promedio de bateo y OPS, reflejando un contacto más sólido y disciplina en el plato.

Impacto histórico: Raleigh ha roto tres récords históricos en la MLB y en los Mariners, algo que lo diferencia.

Factor equipo: Seattle logró su primer título divisional en más de dos décadas gracias en gran parte al liderazgo de Raleigh, mientras que Judge mantiene a los Yankees competitivos, pero sin récords colectivos históricos.

¿Quién merece el MVP de la Liga Americana 2025?

Si bien Aaron Judge sigue siendo uno de los mejores bateadores de la MLB, la temporada de Cal Raleigh es de época. No solo ha alcanzado la marca de los 60 jonrones, sino que lo ha hecho desde la posición más exigente defensivamente: receptor.

Eso lo convierte en un candidato único y, para muchos, el verdadero MVP de la temporada.