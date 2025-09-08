lunes 8  de  septiembre 2025
Béisbol

Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB

El cubano Aroldis Chapman está escribiendo una de las páginas más sorprendentes de su carrera en la MLB

Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4.&nbsp;

Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4. 

Norm Hall/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Aroldis Chapman está escribiendo una de las páginas más sorprendentes de su carrera en la MLB. Con 37 años, el cerrador cubano de los Medias Rojas de Boston no solo se mantiene vigente, sino que atraviesa una temporada que podría catalogarse como la más dominante desde su debut en Grandes Ligas.

El zurdo alcanzó el domingo un nuevo hito al asegurar su 29º salvamento del año en la victoria frente a los Arizona Diamondbacks, actuación en la que volvió a demostrar por qué es hoy el brazo más intimidante de todo el béisbol. Chapman no solo retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche en una sola entrada, sino que extendió a 17 sus presentaciones consecutivas sin permitir un solo hit, una racha histórica que resalta su consistencia y control.

Lee además
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
VENEZUELA

Advertencia de María Corina Machado en el 2011: "El régimen impondrá el modelo cubano en Venezuela"
Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.
Restricciones

Panamá extiende por un año más la exigencia de visa de entrada para los cubanos
Embed - BeisbolPlay on Instagram: "¡Nuevo récord en la MLB! Aroldis Chapman recetó cuatro ponches en el noveno inning en el encuentro frente a D-backs, acumulando un total de 50 bateadores en fila sin permitir hit y estableciendo así un nuevo récord en Grandes Ligas Además, también llegó a 29 juegos salvados #DatoBP"
View this post on Instagram

A post shared by BeisbolPlay (@beisbolplay)

El renacer de un veterano

Lejos de depender únicamente de su recta de fuego, Chapman ha evolucionado como lanzador. Su efectividad de 0.98 es la mejor de su carrera, y su capacidad para reducir drásticamente las bases por bolas —solo 14 en toda la temporada— confirma que el dominio no está en lanzar más fuerte, sino en lanzar más inteligente.

El cubano ha incorporado con mayor frecuencia su sinker, ha ajustado el ángulo de su brazo de lanzamiento y ha aprovechado la caída natural de su velocidad para ganar precisión. Estos cambios han convertido sus pitcheos en prácticamente intocables.

Picsart_25-08-23_16-25-12-029
El cubano Aroldis Chapman ahora brilla con su recta en Boston

El cubano Aroldis Chapman ahora brilla con su recta en Boston

¿La mejor versión del misil cubano?

Con 81 ponches en apenas 55 entradas y una racha de más de 14.2 episodios sin recibir imparables, Chapman está mostrando la versión más completa de su carrera. Ya no es únicamente el lanzallamas que asombró con los Cincinnati Reds, ni el cerrador de lujo que conquistó la Serie Mundial con los Cubs en 2016; hoy es un pitcher completo, capaz de dominar con experiencia, inteligencia y poder.

Lo que representa su hazaña

Lo conseguido ante Arizona y a lo largo de esta temporada lo posiciona como un candidato indiscutible al Mejor Relevista del Año en la Liga Americana, y lo reafirma como un futuro miembro del Salón de la Fama. Para los Red Sox, contar con un Chapman en este nivel significa tener la garantía de cerrar partidos con una seguridad pocas veces vista en la historia reciente del béisbol.

La noche del domingo dejó en claro que Aroldis Chapman no solo desafía la lógica de la edad: está en camino de consolidar la mejor versión de sí mismo, justo cuando muchos pensaban que su carrera estaba en declive.

Temas
Te puede interesar

Erling Haaland sufre curioso accidente con su selección de Noruega

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?