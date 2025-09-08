Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB

Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4.

Aroldis Chapman está escribiendo una de las páginas más sorprendentes de su carrera en la MLB . Con 37 años, el cerrador cubano de los Medias Rojas de Boston no solo se mantiene vigente, sino que atraviesa una temporada que podría catalogarse como la más dominante desde su debut en Grandes Ligas .

El zurdo alcanzó el domingo un nuevo hito al asegurar su 29º salvamento del año en la victoria frente a los Arizona Diamondbacks, actuación en la que volvió a demostrar por qué es hoy el brazo más intimidante de todo el béisbol . Chapman no solo retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche en una sola entrada, sino que extendió a 17 sus presentaciones consecutivas sin permitir un solo hit, una racha histórica que resalta su consistencia y control.

El renacer de un veterano

Lejos de depender únicamente de su recta de fuego, Chapman ha evolucionado como lanzador. Su efectividad de 0.98 es la mejor de su carrera, y su capacidad para reducir drásticamente las bases por bolas —solo 14 en toda la temporada— confirma que el dominio no está en lanzar más fuerte, sino en lanzar más inteligente.

El cubano ha incorporado con mayor frecuencia su sinker, ha ajustado el ángulo de su brazo de lanzamiento y ha aprovechado la caída natural de su velocidad para ganar precisión. Estos cambios han convertido sus pitcheos en prácticamente intocables.

Picsart_25-08-23_16-25-12-029 El cubano Aroldis Chapman ahora brilla con su recta en Boston AFP

¿La mejor versión del misil cubano?

Con 81 ponches en apenas 55 entradas y una racha de más de 14.2 episodios sin recibir imparables, Chapman está mostrando la versión más completa de su carrera. Ya no es únicamente el lanzallamas que asombró con los Cincinnati Reds, ni el cerrador de lujo que conquistó la Serie Mundial con los Cubs en 2016; hoy es un pitcher completo, capaz de dominar con experiencia, inteligencia y poder.

Lo que representa su hazaña

Lo conseguido ante Arizona y a lo largo de esta temporada lo posiciona como un candidato indiscutible al Mejor Relevista del Año en la Liga Americana, y lo reafirma como un futuro miembro del Salón de la Fama. Para los Red Sox, contar con un Chapman en este nivel significa tener la garantía de cerrar partidos con una seguridad pocas veces vista en la historia reciente del béisbol.

La noche del domingo dejó en claro que Aroldis Chapman no solo desafía la lógica de la edad: está en camino de consolidar la mejor versión de sí mismo, justo cuando muchos pensaban que su carrera estaba en declive.