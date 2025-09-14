domingo 14  de  septiembre 2025
Salvador Pérez se convierte en el cuarto venezolano con 300 o más jonrones en la MLB

El receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, llegó a dicha cifra de cuadrangulares y a las 1.000 impulsadas con un mismo swing

El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB.

El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB.

Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Reales de Kansas City sucumbieron ante los Filis de Filadelfia por marcador de 8-6 el sábado por la noche en el Citizens Bank Park, pero el venezolano Salvador Pérez pudo encontrar un motivo para sonreír durante la jornada en un logro personal, luego de convertirse en apenas el cuarto jugador de su país en llegar a la marca de los 300 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

Pérez, que despachó dos bambinazos en la faena frente a los cuáqueros, se unió a Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y a Eugenio Suárez (321) como los únicos peloteros venezolanos en alcanzar o superar la marca de los 300 vuelacercas en el mejor béisbol del mundo.

Asimismo, el valenciano es el octavo receptor titular (con un mínimo del 75% de sus juegos en dicha posición) con tres centenas de jonrones en la historia del "Big Show" y el décimo jugador activo en remolcar 1.000 carreras.

El jonrón de "Salvy" en el tercer episodio ante los envíos del lanzador Taijuan Walker lo sumó al listado de los siete caretas que han despachado ese número de estacazos en la MLB: los miembros del Salón de la Fama Mike Piazza, Johnny Bench, Carlton Fisk, Yogi Berra, Gary Carter e Iván Rodríguez, así como el ocho veces All-Star Lance Parrish, quien no es un inmortal de Cooperstown.

Cuando llegue a su fin la carrera del máscara carabobeño, todo parece indicar que tendrá una gran oportunidad de sumarse a Luis Aparicio y, con casi toda seguridad, a Cabrera como los únicos venezolanos en el "Templo de los Inmortales" de las mayores.

Más hitos en el horizonte

Ahora, Pérez está a solo 17 jonrones del récord histórico de los Reales, establecido por George Brett (317). Ambos son los únicos jugadores de la franquicia en conectar 200 cuadrangulares con el club.

Por otro lado, el venezolano también es el tercer jugador de los Reales con 1.000 carreras remolcadas en la historia de la franquicia de Kansas City, a 12 de Hal McRae (1.012), que ocupa el segundo lugar en la lista histórica, y a 596 de Brett, quien encabeza la misma.

